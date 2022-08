https://sputniknews.lat/20220829/haitianos-agradecen-prorroga-de-inicio-de-ano-lectivo-aunque-senalan-que-es-insuficiente-1129843093.html

Haitianos agradecen prórroga de inicio de año lectivo, aunque señalan que es insuficiente

Haitianos agradecen prórroga de inicio de año lectivo, aunque señalan que es insuficiente

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Muchos padres agradecieron la disposición gubernamental que aplazó hasta el 3 de octubre el reinicio del año académico en medio de... 29.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-29T20:06+0000

2022-08-29T20:06+0000

2022-08-29T20:06+0000

américa latina

haití

educación

crisis económica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1129843313_0:143:2000:1268_1920x0_80_0_0_141864eb3a9581ebbb2523387b57e71f.jpg

"Es un alivio porque no sabía cómo obtener los ingresos para llevar a mis hijos a la escuela", dijo a la Agencia Sptunik Lissa, madre de tres hijos. "Al menos ahora tendré otro mes para intentar reunir el importe de las matrículas", subrayó mientras revisaba los precios de implementos escolares en una librería local.El Gobierno de Haití confirmó que las clases no se reanudarán el 5 de septiembre como estaba previsto, sino un mes después, aunque aseguró que se cumplirá el programa académico.El ministro de Educación, Nesmy Manigat, confirmó que la prórroga responde a los reclamos de organizaciones docentes, sindicales y de padres que cuestionaron la fecha del reinicio cuando el país experimenta una aguda crisis económica con la depreciación de la moneda nacional que disparó los precios de los productos.La semana pasada un colectivo de docentes indicó que la fecha seleccionada por las autoridades era "casi imposible" de cumplir para la mayoría de la población que vive en precariedad, lo que se traduce en falta de ingresos para cubrir los gastos escolares.A mediados de este mes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que más de 250.000 niños no tienen acceso a los centros docentes un año después del temblor en la zona sur del país, y la reconstrucción se dificulta por la situación de inseguridad imperante y la falta de financiación.Aunque muchos padres celebraron la nueva prórroga, otros indican que en un mes tampoco tendrán las condiciones necesarias."Es difícil que pueda costear la escuela para mis dos hijos este año porque las matrículas aumentaron muchísimo", dijo a Sputnik Raoul, quien trabaja como carpintero en una pequeña compañía de construcción.La moneda nacional perdió más del 30% de su valor en lo que va de año, y aunque en la última semana se apreció aún los precios no están en correspondencia.Manigat indicó, igualmente, que además de la crisis, el aplazamiento permitirá avanzar en la entrega del libro único en criollo, un proyecto del Gobierno para estandarizar la educación fundamental en la lengua materna nacional.

https://sputniknews.lat/20220824/protestas-contra-pobreza-e-inseguridad-se-repiten-en-haiti-1129686101.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

haití, educación, crisis económica