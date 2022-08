https://sputniknews.lat/20220829/lula-disperso-y-bolsonaro-descontrolado-asi-fue-el-primer-debate-electoral-en-brasil-1129834106.html

Lula disperso y Bolsonaro descontrolado: así fue el primer debate electoral en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil celebró el 28 de agosto el primer debate televisado entre candidatos de la campaña electoral, una oportunidad de oro en la... 29.08.2022

El principal derrape de Bolsonaro se dio en un terreno que su equipo de campaña quería cuidar especialmente: el electorado femenino. Cuando la periodista Vera Magalhães le pidió que comentase una pregunta sobre vacunas contra el COVID-19, el presidente le respondió con ataques personales y le dijo que era "una vergüenza" para el periodismo.El ataque provocó la solidaridad del resto de presidenciables y causó cierto alborozo en las redes sociales. Si la idea era usar la exposición del debate que millones de familias estaban viendo en sus casas para aproximarse al voto femenino, donde Bolsonaro tiene más dificultades, la estrategia fue un fracaso. Su equipo de campaña ya está evaluando si es buena idea acudir a este tipo de citas en las próximas semanas.Sin brilloTampoco puede cantar victoria el expresidente Lula, quien se mostró sin el brillo de otros momentos y disperso en las respuestas. El debate arrancó con Bolsonaro preguntándole por los escándalos de corrupción de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y la respuesta no estuvo a la altura.En lugar de admitir los errores y hacer alguna promesa en tono de propósito de enmienda, Lula intentó esquivar el tema relatando las herramientas creadas durante sus años en el poder para que la corrupción saliera a la luz, pero dejó la impresión de que quería escurrir el bulto lo antes posible y no afrontar el espinoso tema como es debido.Además de Lula y Bolsonaro estaban presentes en el debate otros cuatro candidatos: Ciro Gomes (del Partido Democrático Laborista, centroizquierda), Simone Tebet (Movimiento Democrático Brasileño, centroderecha), Soraya Thronicke (União Brasil, derecha) y Felipe d'Avila (Partido Novo, derecha).En las encuestas de opinión, Lula parte como claro favorito, seguido de Bolsonaro; entre el resto el mejor colocado es Gomes (que tiene apenas el ocho por ciento de intención de voto), y el resto varían entre cero y dos por ciento. Para ellos, el debate fue una oportunidad de darse a conocer y subir algunos puntos.La que supo aprovecha mejor el momento fue la senadora Simone Tebet, quien se convirtió en el arma más efectiva contra Bolsonaro, atacándole por sus mentiras y sobre todo por su nefasta gestión de la pandemia, el retraso en la compra de vacunas y los casos de corrupción de su Gobierno. Su oratoria y su firmeza la convirtieron en la mejor del debate.Otra revelación fue Thronicke, quien se mostró muy dura contra el líder ultraderechista sobre todo por su agresividad hacia las mujeres. De forma bastante espontánea Tebet y Thronicke formaron un tándem que ayudó a desgastar a Bolsonaro entre el electorado femenino que no es necesariamente progresista pero que no ve con buenos ojos los modos excesivos del presidente.Thronicke también protagonizó algunos de los "memes" de la noche, como cuando, haciendo alusión a una famosa telenovela, dijo que cuando ve que los hombres atacan a las mujeres ella es capaz de transformarse en un jaguar.No obstante, el momento que más fue difundido en Internet ocurrió fuera de las cámaras que grababan a los candidatos.En la pequeña platea donde se sentaban los respectivos equipos de campaña hubo una trifulca que viralizó rápidamente. El exministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, fiel aliado de Bolsonaro, se alteró cuando Lula mencionó la deforestación de la Amazonía, y acabó intercambiando gritos e insultos con el diputado André Janones, aliado del candidato del PT. Los dos tuvieron que ser separados para que la discusión no fuera a más.

