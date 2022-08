https://sputniknews.lat/20220829/macron-convoca-una-reunion-del-consejo-de-defensa-por-situacion-energetica-1129842443.html

Macron convoca una reunión del Consejo de Defensa por situación energética

PARÍS (Sputnik) — El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de Francia para el próximo 2 de septiembre por... 29.08.2022, Sputnik Mundo

"El presidente de la República celebrará un Consejo de Defensa el viernes [2 de septiembre] por la mañana. Se dedicará al suministro de gas y electricidad ante el aumento de los precios de la energía y en previsión de este invierno [boreal]", comunicó el medio, citando a sus fuentes.En particular, en la sesión participarán la primera ministra, Elisabeth Borne, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y la ministra de Transición Energética, Agnes Pannier-Runacher.Según los medios franceses, el precio mayorista de la electricidad en Francia alcanzará un máximo histórico en 2023, superando la marca de 1.000 euros por megavatio hora, lo que supone un aumento del 1.000% respecto al año anterior.A finales de julio pasado, el portavoz del Gabinete de Ministros francés, Olivier Veran, calificó como "complicada sin precedentes" la situación del país desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica.El Gobierno tomó medidas rigurosos con el fin de ahorrar energía. Amplió la prohibición de usar la publicidad luminosa, prohibió a los comercios tener abiertas las puertas teniendo conectado el aire acondicionado o el sistema de calefacción, y dispuso desconectar la ventilación durante las noches.Asimismo, estableció disminuir un 50% la intensidad de la iluminación antes de la llegada del público, y un 30% en las horas de funcionamiento en caso de aumentar el consumo de energía eléctrica hasta niveles críticos, así como instó a los ciudadanos a no abusar del uso del aire acondicionado pese al fuerte calor.Estados Unidos y la Unión Europea impusieron varios paquetes de restricciones contra empresas de Rusia de distintos sectores. En particular, petroleras, gasísticas y bancos, con el argumento de la operación militar que lleva a cabo Moscú desde el 24 de febrero para frenar los bombardeos ucranianos en Donbás.El 21 de agosto Putin señaló que la sanciones antirrusas resultan más perjudiciales para los ciudadanos comunes de los países occidentales que para Rusia, ya que la economía globalizada en la que se desarrolla el mundo impide que se excluya de la esfera productiva a un país o a un mercado en específico.

