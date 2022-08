https://sputniknews.lat/20220829/posible-accidente-en-la-central-de-zaporiyia-podria-ser-comparable-a-los-de-chernobil-y-fukushima-1129823637.html

Posible accidente en la central de Zaporiyia podría "ser comparable a los de Chernóbil y Fukushima"

Posible accidente en la central de Zaporiyia podría "ser comparable a los de Chernóbil y Fukushima"

Un posible accidente en la central nuclear de Zaporiyia como consecuencia de los bombardeos de los militares ucranianos podría tener consecuencias comparables... 29.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-29T06:10+0000

2022-08-29T06:10+0000

2022-08-29T06:11+0000

internacional

📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporiyia

zaporiyia

europa

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122634081_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_8d674cd827ae55067af7573371058f7d.jpg

OIEA: ¿amaga con inspeccionar la planta nuclear de Zaporiyia? OIEA: ¿amaga con inspeccionar la planta nuclear de Zaporiyia?

"En caso de emisiones de radiación, las consecuencias serán catastróficas no sólo para la región de Zaporiyia. Será una situación similar a la que se produjo en la central nuclear de Chernóbil y en Fukushima. Los especialistas creen que si los generadores diésel de reserva y las bombas móviles fallan, el núcleo se sobrecalentará, lo que provocará el colapso de la planta del reactor, las sustancias radiactivas se liberarán a la atmósfera y luego estarán dispersadas por cientos de kilómetros", afirmó.Según el jefe de la región, el accidente de la central nuclear de Zaporiyia podría ser una auténtica catástrofe para toda Europa. "El accidente de Chernóbil ha afectado a decenas de países, y la central nuclear de Zaporiyia es la mayor de Europa, todo el mundo debería darse cuenta de ello", subrayó. Balitski destacó que no sólo el canal de Crimea, sino también el mar Negro, podrían verse afectados por la liberación de radiación. "Así, muchos países se verán afectados", dijo.Asimismo, el jefe de la administración de Zaporiyia ofreció de su parte las garantías de seguridad al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuyos observadores planean visitar la planta nuclear en la región, pero dudó de que Kiev haga lo mismo.El funcionario supuso que en Kiev "buscarán cualquier pretexto para frustrar la visita de representantes del OIEA". "A Ucrania no le conviene esa visita, la deja sin nada que aprovechar", opinó.La central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, se encuentra a las afueras de la ciudad de Energodar. Cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. Desde inicios de agosto, las tropas ucranianas han intensificado los ataques sobre la zona. Moscú apunta a las amenazas de seguridad provocadas por los bombardeos ucranianos y llama a EEUU, la UE y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a presionar a Kiev para que se detengan los ataques.La planta ha quedado bajo la protección de las fuerzas rusas en el marco de la operación especial de protección de Donbás. Como señaló el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, la retirada de los militares rusos de la instalación podría convertirse en un desastre, ya que Kiev podría utilizar la planta para realizar ataques con consecuencias atroces. Por otro lado, la presencia de militares rusos persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Según el presidente Vladímir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20220827/las-tropas-rusas-destruyen-el-obus-m777-utilizado-para-bombardear-la-central-nuclear-de-zaporiyia-1129795967.html

zaporiyia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporiyia, zaporiyia , europa, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto