Ticketmaster: ¿vendedora trasnacional de boletos o promotora de reventas y fraudes?

Ticketmaster: ¿vendedora trasnacional de boletos o promotora de reventas y fraudes?

Una 'influencer' mexicana reavivó las acusaciones contra la compañía estadounidense Ticketmaster por su presunta complicidad con una red de revendedores

El 23 de agosto, la usuaria de Twitter @CigarrosDeMiel se volvió viral al ofrecer en reventa 108 boletos para el Corona Capital 2022, uno de los festivales de música en inglés más grandes de América Latina, y el cual está programado para noviembre próximo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La publicación llamó la atención por varios factores. El primero de ellos es que el sistema de venta de Ticketmaster sólo permite adquirir dos entradas por usuario, por lo que es imposible que una persona compre dicha cantidad de entradas, a menos que los haya adquirido sin comprarlos, es decir, como insider. El segundo factor consiste en que los boletos, hasta donde se informó, estaban agotados. Y el último: los precios ofertados por la influencer superaban a los establecidos en la página oficial del evento.Ante los reclamos, Cigarros de Miel aclaró que la propia empresa (sin precisar si fue Ticketmaster o la productora del evento, OCESA) se los había facilitado, lo cual desató indignación y críticas de millones de usuarios, quienes a veces deben pagar precios que superan los 200 dólares por una entrada o deben esperar horas en el sitio web para poder adquirir una. Los señalamientos derivaron en que la influencer volviera privada su cuenta y, ante la molestia de muchas personas que no pudieron adquirir su entrada y el acoso de algunos usuarios que incluso llegaron a publicar su dirección, terminó por cerrar sus redes sociales, no sin antes afirmar que era "la más jubilada", en alusión a la gran cantidad de dinero que obtuvo por la venta de sus 108 boletos que le regalaron. Los precios que ofrecía Cigarros de Miel a sus seguidores rondaban entre los 10.000 pesos (500 dólares) por el abono general y los 3.690 y los 4.500 pesos (184 y 225 dólares, respectivamente) por un día. Sacando la media de las cifras, que es 5.420 pesos (271 dólares), se estima que la tuitera habría logrado vender hasta 585.000 de pesos (poco más de 29.000 dólares), y sin pagar impuestos. A pesar del cierre de sus cuentas, el escándalo ya había escalado en un país donde la adquisición de entradas se ha complicado para quienes no son cuentahabientes de Citibanamex (banco que generalmente tiene la preventa exclusiva de eventos vendidos a través de Ticketmaster) y en el que los precios a estos se han duplicado en menos de 10 años.Como ejemplo más claro está el mismo Corona Capital: en 2016 el costo por día del evento era de 1.450 pesos (72,5 dólares); en 2022 la cifra subió a 2.700 pesos (135 dólares). El abono, que incluye pase a todos los días del festival, pasó de valer 2.100 pesos (105 dólares) en 2016, por dos días, a 6.100 pesos (305 dólares) en 2022, por tres días de concierto.Cuentas como ALV Ticketmaster comenzaron a exponer las relaciones de Cigarros de Miel con la agencia Media Monks, la cual a su vez está vinculada con varios personajes que han trabajado de cerca con OCESA, la principal productora de eventos en México (propiedad de Live Nation, al igual que Ticketmaster), y con medios de comunicación mexicanos, donde es común que las productoras regalen boletos para sortearlos entre la audiencia, aunque en la práctica esto también se presta a actos de corrupción como la reventa de entradas que son cortesías o se limitan para conocidos de la producción.Los hechos alimentaron las sospechas sobre la presunta existencia de redes de reventa que operan con conocimiento de las empresas vendedoras de boletos, las cuales, en el discurso oficial, dicen que están en contra de dichas prácticas irregulares. Incluso la cuenta de ALV Ticketmaster mostró órdenes de compra de miles de boletos para empresas organizadoras de viajes, lo que sugiere que existan maneras de adquirir centenares de boletos para luego revenderlos, ya sea en paquetes de viaje o en promociones.Días después del escándalo, Ticketmaster se deslindó de la influencer y afirmó que investiga cualquier acto de reventa de boletos, pese a que la ley establece que ésta sólo se prohíbe en el espacio público. La empresa, a la que Sputnik solicitó una entrevista, no aclaró cómo es que una sola persona tenía 108 boletos impresos listos para revender en internet.La reventa de boletosLos señalamientos contra Ticketmaster por presuntamente operar redes de revendedores con los cuales pueden obtener un mayor porcentaje de ganancia se han realizado en diferentes latitudes del planeta.En 2018, la cadena CBC, en alianza con Toronto Star, logró infiltrarse al Ticket Summit 2018, en Las Vegas, un evento donde se congregan los principales actores de la industria del entretenimiento. Dos reporteros lograron hablar con un reclutador de revendedores de Ticketmaster que opera en la red TradeDesk, donde se ofertan boletos de diferentes eventos cuando estos ya están agotados en taquilla.Este modus operandi, negado en su momento por Ticketmaster, también ha sido denunciado en México en diferentes eventos donde se agotan los boletos en la página oficial, pero casi de inmediato estos se comienzan a ofertar en plataformas de reventa como StubHub y Wegow.El reportaje de la CBC obligó a la Comisión Reguladora de Canadá a investigar a Ticketmaster, aunque un año después se deslindó de cualquier sanción aludiendo a que se trata de un tema que se debe resolver de manera local.En Estados Unidos, Ticketmaster ha enfrentado investigaciones por presuntas prácticas monopólicas e incluso ha sido sometida a investigaciones en Nueva York por poner a la oferta del público menos lugares de los que cada evento tiene disponible, lo que encarece la oferta.Según un informe de 2015 de la Fiscalía de Nueva York, sólo el 46% de los boletos de cada evento se ponen a disposición del público, el resto se reparten entre preventas exclusivas para bancos, club de fans e insiders (desde artistas, representantes y agencias promotoras).En un reportaje de 2013 de The New York Times, Ticketmaster estimó que el 60% de la oferta de boletos se compran a través de Ticket Bots, es decir, de forma automatizada, pese a que sus políticas dicen perseguir estas prácticas ilegales. Más aún: un reportaje de Billboard de 2019 expuso que artistas como Metallica aceptan la estrategia de empresas como Live Nation de poner más boletos en reventa para generar mayores ganancias, a través de plataformas como StubHub.Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han actuado contra Live Nation, pues no se consideran acciones que vulneren la competitividad del mercado o los precios del mismo. No obstante, en enero de 2021, la fiscalía neoyorquina impuso multas por más de 3,7 millones de dólares en contra de tres empresas acusadas de comprar con bots boletos de eventos para luego revenderlos.Las autoridades mexicanas, sin campo de acciónEn México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició en 2016 una investigación contra Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) —conglomerado que posee OCESA— por impedir que otras empresas tuvieran participación en el mercado, toda vez que este servicio está reservado para Ticketmaster, por un acuerdo con la productora OCESA, principal productora de eventos en México que a finales de 2021 reportó la venta de más de 22 millones de boletos para espectáculos del 2022.Tras solicitar el beneficio de reducción de multas, CIE libró la indagatoria con folio IO-005-2015 al comprometerse a no incurrir en actos que afecten la competencia de terceros. Sin embargo, en 2021 se concretó la venta de OCESA a Live Nation por más de 8.000 millones de pesos (400 millones de dólares), con lo cual una sola empresa controla tanto a las productoras (OCESA) como a las boleteras mexicanas, en este caso Ticketmaster México, quien sigue con la exclusiva para eventos de CIE (como el Corona Capital) y se mantiene como el actor preponderante por encima de empresas como Boletia, nacida apenas en 2012 y la cual ha servido como alternativa para eventos de apenas unas miles de personas.Además, en México, la reventa de boletos a través de influencers, embajadores o insiders técnicamente no es ilegal, según los reglamentos del sector. A solicitud de Sputnik, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una tarjeta informativa en la que explicó que se ve imposibilitada de actuar debido a que los precios de boletos no están dentro de la regulación de precios máximos incluida en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), es decir, los promotores pueden subir el precio sin que exista un límite o una referencia justificada.Asimismo, el regulador mexicano recalcó que la reventa únicamente está prohibida en lugares públicos, y, al realizarla un particular, éste no puede ser considerado como proveedor, por lo cual queda fuera de la competencia de la Profeco, aunque se pueden denunciar fraudes y robos.En este caso, según el artículo 25 Bis de la LFPC, el regulador sólo puede actuar contra los proveedores en los siguientes supuestos: cuando no se respeten los precios, fechas y condiciones ofrecidas; por cancelar unilateralmente la compra; por no emitir los boletos o negar el acceso al evento sin justificación; al realizar cargos no autorizados por el consumidor, y por cancelar el evento y negarse a dar el reembolso (situación que tiene a Ticketmaster en medio de una demanda colectiva por la cancelación de varias fechas durante la crisis sanitaria de COVID-19).Respecto a la política de Ticketmaster para impedir la reventa limitando el número de entradas por transacción, la Profeco señaló que requerirá a la firma una explicación de esta normativa ante "el hecho de que haya personas con más de un centenar de boletos para reventa", ya que esto pone en duda la aplicación de la normativa tendiente a combatir la reventa."Profeco recomienda a los consumidores no comprar boletos en reventa por medio de redes sociales y/o plataformas digitales para, en primer lugar, no fomentar está práctica y, en segundo, evitar ser víctimas de un posible fraude, ya que existe una alta probabilidad que los boletos adquiridos por estas vías sean falsos o, en todo caso, que se adquieran a precios muy superiores al precio nominal de venta", sugiere el regulador mexicano.

