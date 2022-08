https://sputniknews.lat/20220830/arranca-la-carrera-por-la-postulacion-de-biden-a-las-presidenciales-en-eeuu-1129878184.html

Arranca la carrera por la postulación de Biden a las presidenciales en EEUU

El presidente, de 79 años, llenó los formularios electorales para su segundo intento de mandato en la Casa Blanca a pesar de las preocupaciones de los demócratas. Según los documentos entregados, la solicitud de registro del movimiento Biden for President se completó el 26 de agosto de 2022. Joe Biden y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, figuran como los candidatos para las próximas elecciones.La solicitud se presentó antes de que Biden se dirija al estado de Pensilvania con su discurso de apertura Lucha por el alma de la nación, previsto para el 1 de septiembre. Biden expresó en varias ocasiones su deseo de presentarse a un segundo mandato, pero no había declarado oficialmente su candidatura.A pesar de que algunos demócratas expresaron su preocupación por las bajas cifras en las encuestas, una de ellas, la de Gallup, lo situó con un 44% de aprobación, la más alta de todo el año.Según Issues & Insights, las estadísticas de su encuesta realizada a 1.335 estadounidenses mostró que al menos un 36% está sumamente preocupado por la salud mental del mandatario, mientras que el 23% se declaró preocupado en alguna medida.De acuerdo con el análisis, el 59% de la ciudadanía percibe algún grado de preocupación por la salud mental del titular de la Casa Blanca, frente a un 39% que no siente inquietud ante esta posibilidad.El 5 de noviembre de 2024, fecha de las próximas elecciones presidenciales, Biden tendrá 81 años.

