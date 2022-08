https://sputniknews.lat/20220830/colombia-y-venezuela-retoman-relaciones-de-la-mano-y-caminando-junticos-como-hermanos-1129857881.html

Colombia y Venezuela retoman relaciones: "De la mano y caminando junticos como hermanos"

El nuevo embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, presentó sus credenciales ante el presidente Nicolás Maduro para el restablecimiento de relaciones... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Colombia y Venezuela retomaron el camino del diálogo a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas oficiales este lunes 29 de agosto, luego de que el designado embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, se reuniera en el Palacio de Miraflores con el presidente venezolano Nicolás Maduro para presentar credenciales diplomáticas."Somos hermanos"Benedetti afirmó que las relaciones entre Colombia y Venezuela "nunca han debido romperse, somos hermanos. Una línea imaginaria no nos puede separar ni mucho menos una política pública de Estado, como sucedió con el presidente [Iván] Duque".A través de redes sociales, Benedetti sostuvo la intención del Gobierno de Gustavo Petro de "restablecer las relaciones con Venezuela", e ir más allá, "también con el comercio, porque se dice que más de ocho millones de colombianos viven de ello".Consultado por medios locales sobre qué es lo primero que va a hacer una vez instalado en la Embajada de Colombia en Caracas, el embajador Benedetti respondió con humor: "Primero, pagar el agua, la luz y el teléfono de la sede consular"."Lo más importante ahora es restablecer las relaciones diplomáticas y luego comenzar a restablecer las relaciones comerciales, que son las más importantes junto a las culturales, sociales, del turismo", subrayó.Sobre una primera reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, Benedetti sostuvo que, "eso lo tengo que ver también con el presidente Maduro", a la vez que comunicó la apertura de consulados colombianos en Caracas, San Cristóbal y Maracaibo.ExpectativasConsultado sobre sus expectativas en el cargo, el embajador se limitó a resumir que, "aquí lo que se trata, es que todo paso que se dé, se dé juntos y de la mano". Y agregó: "Vengo muy contento, con mucha emoción. Siempre he tenido un cariño que he profesado como dirigente político en favor siempre del pueblo venezolano".Benedetti destacó que el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales "hará de puente para todo lo demás".El embajador colombiano prosiguió con un mensaje a sus connacionales: "Para los casi cuatro millones de colombianos aquí [en Venezuela], a ellos los dejaron aquí en la desidia completamente, los olvidaron y ese es un trabajo que tenemos, ocuparnos de ellos después de que los dejaron tirados de esa forma".Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero de 2019, luego de que la administración del expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) intentara establecer, en alianza con EEUU, un centro de acopio de supuesta ayuda humanitaria para Venezuela que ingresaría desde Cúcuta, en las inmediaciones de la frontera entre ambos países.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en aquel entonces la ruptura tanto política como diplomática con Colombia y otorgó 24 horas para que los representantes del país vecino abandonaran el territorio venezolano."No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso hemos decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas el Gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas, fuera de aquí la oligarquía", dijo Maduro ante miles de seguidores en el centro de Caracas.

