Cómo la radio impulsa la paz en las regiones olvidadas de Colombia

Cómo la radio impulsa la paz en las regiones olvidadas de Colombia

La Firma del Acuerdo entre las FARC y el Gobierno en 2016 estableció que en los territorios que más han sufrido por la guerra deberían existir 20 radioemisoras...

Fue el 19 de agosto de 2006, en la noche. Tres disparos, todos en el rostro, un tajo de sangre y un hombre voluntarioso que, como pudo, cerró las puertas de su negocio de víveres y sacó su motocicleta para llegar al hospital. Las fuerzas le dieron para andar media cuadra antes de desplomarse. Cayó boca abajo ante la mirada de sus vecinos, personas impávidas, paradójicamente, por culpa del miedo. Su hija de 12 años intentó voltearlo para que respirara, pero ya estaba muerto. Mauricio Díaz tenía 45 años. Eso ocurrió a las siete de la noche. La ambulancia del municipio apareció cinco horas después."Nos dijeron que tardaron en auxiliar a mi papá porque la ambulancia estaba ocupada, pero sabemos que no fue así", dijo a Sputnik la periodista y comunicadora Carolina Díaz. Comprendió, más adelante, que nadie ayudó a su papá porque estaba prohibido hacerlo. Y que intentar asistir a un herido en Arauquita —municipio fronterizo con Venezuela, al oriente del país— era casi como firmar una sentencia de muerte, convertirse en el siguiente en la lista.Ese mismo año, asesinaron a Yair Acevedo, cultor de la Casa de la Cultura Miguel Matus y quien también era el vigilante del hospital. Lo mataron mientras compartía con unos amigos en su barrio porque días antes no permitió que guerrilleros ingresaran al centro médico a rematar a un herido.Aún hoy Carolina no sabe con exactitud cómo fueron las amenazas contra su padre, pero sí recuerda que días antes lo notó despistado, ido, silencioso. Y que empezó a hacer peticiones premonitorias. "Le decía a mi mamá que si se moría que por favor no dejara sola a mi abuela. Y le repetía eso varias veces". A Mauricio lo asesinaron las FARC y por ese crimen su esposa recibió una indemnización del Estado, alrededor de 15 millones de pesos —unos 3.400 dólares al cambio actual—. Carolina cree que su papá, sin quererlo, fue relacionado con una de las guerrillas que se disputaban el control de la zona: las FARC y el ELN.Carolina terminó el bachillerato y con la ayuda de su hermana, que ya trabajaba como auxiliar de vuelo, se fue para Cúcuta (nororiente de Colombia) para estudiar Comunicación Social y Periodismo. Se graduó y el primer trabajo que consiguió fue en la región del Catatumbo, en TV San Jorge, en Ocaña, a 206 km de Cúcuta. "Pasé de un territorio dominado por actores al margen de la ley a otro. Una ironía, ¿no? Pero tengo que decir que en el Catatumbo me fue muy bien, las gentes me fueron conociendo y nunca tuve inconveniente para hacer mi trabajo. A los medios locales no les ponen tanto pereque [impedimento], a los nacionales, sí".Volver para trabajar por la pazLuego de un par de años trabajando en medios digitales de Cúcuta y de presenciar, de cuando en cuando, tiroteos en Villa del Rosario, municipio que colinda con San Antonio del Táchira en Venezuela, entre grupos armados ilegales por el control de la zona —solo los separa el río Táchira—, Carolina Díaz regresó a Arauquita. Y lo hizo luego de postularse para hacer parte de la Emisora de Paz del municipio, proyecto que nació con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2016) y las extintas guerrillas de las FARC."Presenté la hoja de vida, hice como 10 pruebas sobre diferentes géneros periodísticos, las pasé todas y así comenzó este lindo camino en la radio pública. Me dio mucha alegría porque el municipio donde nací me iba a brindar la oportunidad laboral que quería y ya no tenía que buscarla en otros lados del país".Carolina lleva un año y tres meses en la Emisora de Paz de Arauquita, tiempo en el que ha tenido que trabajar, con el resto de sus compañeros, para acabar con el estigma de que cualquier iniciativa radial pertenece a uno de los bandos y para ganarse la confianza de la población.A la fecha, en todo el territorio nacional, están funcionando 12 emisoras de paz —Chaparral, Ituango, Convención, San Jacinto, Fonseca, Puerto Leguízamo, Bojayá, El Tambo, Algeciras, Florida y Mesetas— de las 20 emisoras que se pactaron en el punto 6.5 del Acuerdo Final, cantidad que debería estar funcionando en el transcurso de 15 años. Es decir, que en seis años ya se ha cumplido con el 60% de esta meta."Este es uno de los puntos que más avance ha tenido en su implementación. En junio de 2019 entró en funcionamiento la primera y en estos momentos ya tenemos la ubicación geográfica para cuatro más. La tarea está muy adelantada y esto debe ser un orgullo para todos los que le hemos apostado a este proceso", aseguró a Sputnik Juan Ricardo Pulido, coordinador de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia.Según el Acuerdo, estas emisoras deben operar en los territorios más golpeados por el conflicto armado y deben tener una interacción constante con las comunidades, pues para ellas es que fueron creadas.La radio, como solía ser antes, es el canal para comunicar el trabajo que se está haciendo, para demostrar que con la firma del Acuerdo, para muchos, comenzó una camino de verdad, que si bien todavía no es ajena del todo a la violencia, tiene como meta vivir a plenitud y no, simplemente, sobrevivir.

