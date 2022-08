https://sputniknews.lat/20220830/hungria-se-opone-a-la-prohibicion-de-visados-schengen-a-los-rusos-1129880545.html

Hungría se opone a la prohibición de visados Schengen a los rusos

Hungría se opone a la prohibición de visados Schengen a los rusos

BUDAPEST (Sputnik) — Prohibir la emisión de visados Schengen a los ciudadanos rusos no sería una solución adecuada en las presentes circunstancias, declaró el... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Varios países occidentales instaron últimamente a prohibir la entrega de visados Schengen a los ciudadanos rusos, pero en este asunto no hay consenso.Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, la República Checa, Eslovaquia y los Países Bajos, sin embargo, no se trata de una suspensión total, en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.La ministra de Exteriores francesa rechaza la prohibición de visado a los rusosLa ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, no apoyó la prohibición de visado Schengen a los ciudadanos rusos.Declaró que Francia quiere seguir manteniendo los lazos con el pueblo ruso, y subrayó que los empresarios rusos del entorno del presidente ya están sometidos a sanciones y, por lo tanto, no pueden viajar a Europa.El portavoz del Gabinete de Ministros, Olivier Veran, señaló antes que París no tiene una posición clara sobre la propuesta de prohibir la expedición de visados Schengen a los rusos, e indicó que la cuestión se debatirá a nivel europeo.El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, comentó que los países de la UE no tienen actualmente una posición común sobre la cuestión de los visados para los ciudadanos rusos.Se espera que la "cuestión de los visados" se discuta en una reunión informal de los ministros de Exteriores de la UE en Praga los días 30 y 31 de agosto.Moscú declaró que espera de la UE sensatez en este problema. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que los países inamistosos imponen alocadamente siempre nuevas sanciones contra Rusia.Según Konstantín Kosachov, portavoz adjunto del Consejo de la Federación (Senado ruso), la propuesta es contraria a los compromisos de la UE en materia de derechos humanos y a los reglamentos de la propia Unión.Por su parte, la defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, calificó los llamamientos para prohibir a todos los rusos la entrada al espacio Schengen como una manifestación de nacionalismo y discriminación.

