Infantino en Centroamérica: fútbol, política y negocios

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, concluye en Guatemala una gira regional que... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Con una sonrisa tan reluciente como su inconfundible y despoblada testa, el jerarca del fútbol mundial recaló en una región donde los resultados internacionales y la calidad de sus ligas no están a la altura de la pasión que despierta el balompié, con la promesa de inyectar recursos para reducir esa brecha.Durante su paso por Managua, por ejemplo, el político suizo se pronunció a favor de desarrollar la infraestructura y el talento local, y para ello insistió en terminar las demoradas obras del Estadio Nacional de Fútbol, que lleva décadas en fase de construcción, enclavado entre dos laderas.El asunto es que Nicaragua, tierra de béisbol y boxeo, ocupa el puesto 139 del ránking mundial de la FIFA: tal vez la presencia de Infantino y su ilustre comitiva, que incluyó al exárbitro Pierluigi Collina y el extécnico del Arsenal inglés Arséne Wegner, despierte el interés de las autoridades deportivas del país.Ya en marzo pasado, durante su congreso mundial, el ente rector del fútbol internacional prometió un alza del 25% en los fondos para las 211 federaciones afiliadas como parte del programa FIFA Forward, a razón de 8 millones de dólares para el desarrollo local, repartidos en un período de cuatro años."Esto corresponde a siete veces más de lo que se entregaba antes de 2016", advirtió entonces Infantino, quien tiene olfato para los negocios, e incluso ve con buenos ojos la posibilidad de organizar una Copa Mundial cada dos años, en lugar de los cuatro habituales.El asunto con el dinero y el fútbol es el historial de corrupción y fraude en sus federativos, con tramas que han salpicado a leyendas como el francés Michel Platini, el exdirigente suizo Joseph Blatter y hasta Infantino, quien salió incólume de una investigación judicial.Así, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos procesaron a varios dirigentes de Centro y Suramérica en el escándalo FIFA-Gate por sobornos y chantajes, a cambio de la adjudicación de los derechos de transmisión televisiva de las competiciones, incluida la Copa América.Respaldo centroamericanoLa relación entre Infantino y Centroamérica es sólida, y de beneficio mutuo: hace apenas cuatro años, la Unión Centroamericana de Fútbol se solidarizaba con el presidente de la FIFA, quien entonces enfrentaba un proceso legal en Suiza, y el mandamás del balompié no lo olvida.En un comunicado conjunto, los federativos del fútbol en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá no dudaron en considerar a Infantino "un gran líder" y le agradecieron "nunca haberle fallado a la región".De hecho, hace años el suizo afirmó que pelearía para rescatar el fútbol en Guatemala, nación suspendida de la FIFA entre 2016 y 2018, por la renuencia de sus autoridades a aceptar el mandato de una Comisión Normalizadora que alineara los estatutos nacionales con los regionales e internacionales.Aquel reclamo, derivado de una investigación realizada en 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, marginó a Guatemala de toda competencia internacional y propició el arresto del entonces presidente de su Federación nacional, Brayan Jiménez, acusado de corrupción.La relación se restableció a tal punto, que Infantino tiene previsto reunirse en este viaje con el presidente de la República, Alejandro Giammattei, como testimonio de la sintonía entre los Gobiernos y FIFA, una relación que se tambalea no lejos, en la vecina El Salvador.Fútbol en viloDespués de múltiples encontronazos, e incluso allanamientos de oficinas de la Federación Nacional de Fútbol de El Salvador (Fesfut), las aguas parecen retomar su nivel en esta nación centroamericana, donde la Fiscalía General de la República investigó un posible caso de fraude y lavado de dinero.El Instituto Nacional de Deportes de El Salvador incluso presentó requerimientos ante el Ministerio Público para investigar las denuncias en el seno de la Fesfut, pero cuidándose siempre de no usurpar funciones de la FIFA, lo cual impidió una suspensión similar a la sufrida un lustro atrás por Guatemala.En consecuencia, fue establecido un Comité Regularizador, que funcionará de forma provisional hasta la creación del Comité Ejecutivo que se haga de las riendas del fútbol salvadoreño, y contribuya a esfumar la mala fama que, merecida o inmerecidamente, arrastra hace varias administraciones.En noviembre de 2019, el propio Infanino aterrizó en El Salvador para conocer de primera mano la situación, si bien entonces su agenda principal era potenciar el fútbol femenino en Centroamérica, aunque reconoció que aquí las noticias malas superaban a las buenas nuevas.Su sola presencia, sin embargo, no basta para cambiar esa realidad, por mucho que entretenga el fútbol.

