Islas Salomón prohíbe la entrada a sus puertos de buques de la Armada de EEUU

Islas Salomón prohíbe la entrada a sus puertos de buques de la Armada de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Islas Salomón prohibió la entrada a sus puertos de los buques de la Armada de EEUU, afirmó el periódico Financial Times citando una... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Se precisa que las autoridades de las islas impusieron "una moratoria a todas las visitas navales hasta que sean actualizados los procedimientos de protocolo".Antes el diario Stars and Stripes informó, citando a los guardias fronterizos estadounidenses, que las autoridades de las Islas Salomón no permitieron que un barco de la Guardia costera de EEUU ingresara en su puerto.Además, no permitieron la entrada a un buque de patrulla británico.Según los medios, la negativa a permitir la entrada a los buques de Occidente por las autoridades de la isla significa el acercamiento de las Islas Salomón a China.En abril de 2022 China y las Islas Salomón firmaron un acuerdo marco de cooperación en el ámbito de seguridad con el fin de mantener la estabilidad social en las islas.

