La Comunidad Andina de Naciones se afianza y va por los retornos de Chile y Venezuela

Los mandatarios del bloque avanzan en una agenda en común con varios asuntos de integración. En otro orden, en Puerto Rico continúan los cortes de energía... 30.08.2022, Sputnik Mundo

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) anunció que trabajará por los reingresos de Chile y Venezuela al bloque. En Lima (Perú) se realizó el XXII Consejo Presidencial del bloque. El mandatario anfitrión Pedro Castillo recibió a sus pares de Colombia, Gustavo Petro, al boliviano Luis Arce y al ecuatoriano Guillermo Lasso.Chile y Venezuela abandonaron la comunidad en 1976 y 2006 respectivamente. Chile lo hizo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque funge como asociado desde 2006.Ese mismo año, la Venezuela presidida por Hugo Chávez dejó la CAN porque Colombia y Perú estrecharon sus relaciones comerciales con EEUU mediante un Tratado de Libre Comercio.El entrevistado resaltó las posibles inclusiones de Chile y Venezuela "por importancias geopolíticas y geoeconómicas".El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que "debemos ser más poderosos y juntar más voces. Las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta y volver al primer escenario".Pedro Castillo subrayó "la importancia en la proyección de la CAN y el beneficio para sus integrantes en ampliar su alcance al recuperar a Chile y Venezuela"."Estas reuniones [entre líderes regionales], a nivel de América y no solo la de la CAN, buscan reorganizar el mapa político del continente. Ya no hablamos de una izquierda en un extremo, sino de gobiernos progresistas. Aquí nadie dice nada de acabar con la derecha o con el capitalismo", opinó el periodista colombiano.A criterio de Mercado Jones, aunque es difícil pronosticar el futuro de la CAN, este tipo de eventos "vaticinan años de mucha tarea por delante".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— los cortes de energía eléctrica en Puerto Rico, en tanto crece la demanda de la población por cancelar el contrato con la multinacional Luma Energy.Dialogamos con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (Utier).Por otra parte, en Argentina el Gobierno decidió ampliar la custodia a la vicepresidenta Cristina Fernández. Sputnik conversó con Lucila Larrandart, exjueza y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

