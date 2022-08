https://sputniknews.lat/20220830/la-ue-reconoce-que-restringir-visados-a-los-rusos-es-una-medida-inutil-1129863480.html

La UE reconoce que restringir visados a los rusos es una medida inútil

Las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania no se extenderán a la población civil porque un castigo de esa clase no contaría con la aprobación unánime de la comunidad europea y porque no sería una represalia efectiva en contra de Moscú, aseguró el funcionario europeo en una entrevista con la cadena austriaca ORF TV. Borrell reiteró que Bruselas siempre estará del lado de la libertad de movilidad y de los derechos civiles, por lo cual negó que la propuesta de negar visados a los rusos sea una opción viable. Este 30 de agosto, las autoridades diplomáticas de la eurozona sostendrán una discusión para determinar si prohibir los visados es una sanción viable para reprender a Moscú por su operación militar especial en suelo ucraniano, que comenzó el 24 de febrero pasado para desmilitarizar y desnazificar al Gobierno de Kiev, según ha dicho el presidente ruso, Vladímir Putin. La petición de impedir la movilidad de los ciudadanos rusos por las naciones de la Unión Europea fue del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien el 8 de agosto pasado sugirió que sería una medida adecuada para seguir castigando a Rusia. Sin embargo, sólo Finlandia y Estonia demostraron su apoyo a la propuesta. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, insiste en que no tendría mucho sentido aplicar una regla que limite la movilidad de los turistas rusos.

