Muere Mijaíl Gorbachov, el último mandatario de la Unión Soviética

Muere Mijaíl Gorbachov, el último mandatario de la Unión Soviética

El último hombre que gobernó a la URSS falleció a los 91 años tras perder la batalla contra una enfermedad grave y prolongada, informan desde el Hospital... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Fue jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991 y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990. Su mandato marcó el fin de una era para el mundo con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su personalidad estatal y política marcó el inicio de la perestroika y la glasnost en el país. Hizo una importante contribución al cambio de la situación política en el mundo. Fue presidente de la Fundación Internacional de Estudios Socioeconómicos y Políticos (La Fundación Gorbachov) y presidente de Green Cross International. También fue autor de varios libros y numerosas publicaciones en libros y revistas científicas.Mijaíl Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en un pueblo de la región de Stávropol en una familia campesina. Siendo adolescente, Gorbachov sobrevivió la ocupación alemana en la región de Stávropol. Comenzó su carrera a la edad de 15 años, trabajando como especialista en mecanización en una estación de tractor.En 1955 Gorbachov se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov. Y en 1967 recibió el diploma del agrónomo-economista del Instituto Agrícola de Stávropol.Mientras estudiaba, en 1952, Gorbachov se hizo miembro del PCUS —Partido Comunista de la Unión Soviética—. Ya en 1966 se convirtió en el primer secretario del Comité de la ciudad de Stávropol.Durante este período, Gorbachov conoció a Yuri Andrópov, futuro secretario general del Comité Central del PCUS —líder de la URSS— (1982-1984). Según algunos medios de comunicación, Andrópov enseguida notó al excepcionalmente bien educado y joven primer secretario del Comité Regional. En 1979 Gorbachov se convirtió en candidato a ser miembro del Politburó.Una serie de medios indicaron que a Gorbachov le convocaron a Moscú gracias a los esfuerzos de Andrópov. También publicaron la información de que, según muchos testigos, Andrópov estaba preparando a Gorbachov para que fuera su sucesor. Según otras fuentes, Andrópov no tenía una opinión definida sobre Gorbachov. Notó en Gorbachov un rasgo como la prisa, que era un serio inconveniente para la gran política. "Todavía hay que iniciarle a Mijaíl en la gran política”, afirmó Andrópov.El 11 de marzo de 1985 Gorbachov fue elegido Secretario General del Comité Central del PCUS y reelegido el 6 de marzo de 1986. Los medios escribieron que la población vio con optimismo su elección: Gorbachov era relativamente joven y su entusiasmo inspiraba esperanza de que fuera un líder a largo plazo.El hombre de las transformaciones profundasLas principales razones que impulsaron a Gorbachov y sus partidarios a dar inicio a las reformas fundamentales en el país, comúnmente se asocian a la evidente necesidad de los cambios en la política exterior de la URSS a mediados de la década de 1980. Los factores principales que contribuyeron a esta situación eran el desarrollo del programa estadounidense de la Iniciativa de Defensa Estratégica, la guerra poco perspectiva de la Unión Soviética en Afganistán, el insoportable peso de la carrera armamentista, así como la corrupción de las autoridades en el país. Sin embargo, hay otras opiniones. La doctora en ciencias históricas, Natalia Narochnitskaya, sugiere que la élite soviética "empezó a sentir la presión de su ideología, no porque ésta decepcionaba como una herramienta para el desarrollo del país, sino porque se convirtió en un obstáculo para entrar en la oligarquía mundial". En abril de 1985 se celebró la sesión plenaria del Comité Central del PCUS, que dio inicio al proceso de la democratización de la sociedad soviética, que recibió el nombre de la perestroika.Perestroika es un término intraducible a otros idiomas, ya que no es ni modernización, ni reconstrucción, ni reformación, ni transformación, sino un conjunto de todas estas nociones.Gorbachov no iba renunciar al socialismo, sin embargo, dio una interpretación diferente de las nociones socialistas básicas, entrando en polémica con los que creían que la Unión Soviética ya había construido el "socialismo desarrollado", y por lo tanto cualquier ajuste era equivalente al "rechazo del socialismo". Al mismo tiempo, Gorbachov propuso la idea del amplio desarrollo de las empresas cooperativas, así como las formas de propiedad privada.Además, el exlíder soviético creía más necesaria una amplia "democratización" del país. Entonces se hizo popular el término glásnost (transparencia) —que se convirtió en el símbolo de su época—, es decir, una abierta toma de decisiones y libre acceso a la información.El exmandatario soviético creía más necesaria una amplia "democratización" del país. Entonces se hizo popular el término glásnost (transparencia) —que se convirtió en el símbolo de su época—, es decir, una abierta toma de decisiones y libre acceso a la información. Más tarde algunos analistas opinaron que era precisamente glásnost que jugó un papel clave en el colapso de la Unión Soviética: resultó sólo un pequeño alivio, una ilusión de la novedad era suficiente para que todo el sistema empezara a desmoronarse en contra de la voluntad de Gorbachov. Según ellos, después, ya no dependía nada de él. Por todas partes empezaron a publicar materiales prohibidos anteriormente y el periodista se convirtió en la figura más importante de la escena pública.En octubre de 1985, Gorbachov presentó la iniciativa de iniciar la reducción de las fuerzas armadas y los armamentos por ambas partes en Europa Central, empezando por la reducción de las tropas soviéticas y estadounidenses. El mismo mes, en una reunión del Politburó, Gorbachov propuso una "solución para Afganistán", que implicaba la necesidad de retirar las tropas soviéticas del país (pero entonces la decisión no fue tomada, y la retirada de las tropas soviéticas se puso en marcha sólo en 1988).El 12 de junio de 1987, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, dio un discurso en el que propuso a la Unión Soviética —como un gesto de buena voluntad— destruir el Muro de Berlín, símbolo de la división de la ciudad, de la nación alemana y de todo el continente que duró 40 años. Reagan se dirigió personalmente al líder de la Unión Soviética: "¡Señor Gorbachov, abra esta puerta! ¡Señor Gorbachov, derribe este muro!". El 9 de noviembre de 1989, el Muro de Berlín cayó, y en el proceso de la unificación de los estados alemanes se puso en marcha rápidamente.En 1990, Gorbachov fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Su candidatura fue propuesta por la Administración alemana, agradecida al Presidente de la URSS por la posición adoptada respecto a la reunificación de Alemania. En julio de 1991, Gorbachov firmó el Tratado entre la URSS y Estados Unidos sobre la reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas.Una nueva etapa de diplomacia y conflictos internosLas medidas de política exterior de Gorbachov fueron eficaces: la reducción gradual de los armamentos, el reconocimiento de las normas y los valores universales ganaron gran popularidad en el mundo.Posteriormente, una serie de medios señalaron que Gorbachov quería llevar a cabo una política aún más civilizada que la política de los líderes occidentales. Pero, adelantándolos en el escenario mundial, se alejaba cada vez más del curso real de los acontecimientos en la URSS.Asimismo, los medios de comunicación destacaron que la idea de glásnost proclamada por Gorbachov durante este período, llevó, en particular, a la aprobación de la Ley de Prensa en 1990, que abolió la censura estatal. En la época de Gorbachov, se inició el proceso del retorno de la ciudadanía a los disidentes expulsados, además se desplegó una amplia campaña de la rehabilitación de las víctimas de la represión política.En el periodo cuando Gorbachov llegó al poder, las regiones nacionales del país empezaron a tender al separatismo y los conflictos internos. En 1986 se produjeron las primeras manifestaciones nacionalistas en la URSS en Kazajistán. En 1988 tuvieron lugar los enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos, los que más tarde se convirtieron en una guerra a gran escala por Nagorno Karabaj.El arribo al poderEl 25 de mayo de 1989, en el Primer Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS, Gorbachov fue elegido presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética. En el I Congreso se reveló el enfrentamiento entre los demócratas, los comunistas-reformistas y la vieja "guardia del Partido".Los diputados de mentalidad democrática del PCUS exigían que la perestroika se llevara a su conclusión lógica, o sea, la disolución del "imperio soviético". El ala conservadora del PCUS, a su vez, se pronunciaba a favor de limitar la escala de la perestroika y preservar las bases políticas del Estado socialista como lo hicieron las reformas chinas. Gorbachov y su entorno, según los expertos, trataban de llevar a cabo una política de centro. Presentaban ideas cercanas a los conceptos de la socialdemocracia occidental, pero no les convenía ni a los comunistas radicales ni a los liberales radicales.El 15 de marzo de 1990, en el tercer Congreso Extraordinario de Diputados del Pueblo, Gorbachov fue elegido presidente de la Unión Soviética, el primero y el último de la historia de la Unión Soviética. El presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia se hizo Borís Yeltsin. Dos meses más tarde, el 12 de junio, el Congreso aprobó la Declaración de Soberanía de Rusia, que estipulaba la prioridad de la legislación nacional sobre la Unión.El 19 de febrero de 1991, Yeltsin pronunció un discurso en la televisión con una fuerte crítica de la política del gobierno, exigiendo la renuncia de Gorbachov y la transferencia del poder al Consejo de la Federación, integrado por los jefes de las repúblicas de la Unión. El 17 de marzo de 1991, en el referéndum, la mayoría de la población votó a favor de la preservación de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo, por la introducción de la figura del presidente de Rusia. Después de eso, surgió una situación de doble poder y el conflicto entre los dos presidentes, el de RSFSR y el de la URSS.En abril de 1991, Gorbachov firmó los acuerdos con los líderes de 10 Repúblicas de la Unión sobre la elaboración conjunta de un nuevo tratado de la Unión, destinado a preservar la Unión Soviética. La firma del acuerdo fue programada para el 20 de agosto del mismo año.Según el ex secretario de prensa del presidente de la URSS, Andréi Grachov, autor del libro sobre el Presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov. El hombre que quería hacerlo mejor, "un grave error" de la política fue "una subestimación tanto del grado de resistencia feroz de la nomenclatura antigua a las reformas, como el despertado apetito del poder de las nuevas fuerzas originadas por la perestroika". Más tarde, Gorbachov continuó trabajando en la creación del Tratado de la Unión, pero el 8 de diciembre de 1991 los representantes de la RSFSR, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en el bosque de Bialowieza y firmaron la declaración que establecía la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y constataba el colapso de la Unión Soviética. Luego 11 repúblicas firmaron un protocolo que constituyó formalmente la CEI.Después de la desaparición de la Unión Soviética como una entidad estatal, Gorbachov expresó su desacuerdo con el desmembramiento del país y renunció como jefe de Estado. El 25 de diciembre de 1991 firmó el decreto sobre la transferencia del control de las armas nucleares estratégicas rusas a Boris Yeltsin.En 1996, Gorbachov presentó su candidatura para el puesto del presidente de Rusia y recogió tan solo el 0,51% de votos. Según otras fuentes, un poco más del 1% de los votos.En octubre de 2000, el expresidente de la URSS, durante el discurso en la apertura del Foro Intelectual Mundial en Moscú, dijo que apoyaba los esfuerzos del Presidente Putin para combatir la corrupción, la delincuencia y restablecer el orden en el país. Además señaló que "el presidente es carga muy pesada" y expresó su confianza en que Putin continuará las reformas democráticas.La esposa de Gorbachov, Raísa murió en 1999 de leucemia. Más de 30 años vivió y trabajó en Moscú. Raísa Gorbachova siempre tomó parte activa en el trabajo de su marido. Los medios escribían que fue la primera esposa del jefe del Estado soviético que salió de las sombras y ocupó un lugar prominente en la vida pública y política.Gorbachov tenía una hija, Irina Virganskaya —candidata a doctora en ciencias médicas— y dos nietas Xenia y Anastasia. El hermano menor de Gorbachov, Alexandr, (1947-2001) era militar y sirvió en las tropas estratégicas de radar.En junio de 2013, Gorbachov fue ingresado en el Hospital Clínico Central, informó el servicio de prensa de la Fundación Gorbachov. Según Forbes, durante varios años Gorbachov sufrió de la diabetes en forma grave y se sometió a varias operaciones.

