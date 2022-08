https://sputniknews.lat/20220830/podra-la-comunidad-internacional-salvar-a-etiopia-1129889848.html

¿Podrá la comunidad internacional salvar a Etiopía?

¿Podrá la comunidad internacional salvar a Etiopía?

El país africano atraviesa una fuerte crisis política, social y económica, profundizada por el conflicto interno que amenaza la vida de millones de personas.

2022-08-30T22:05+0000

2022-08-30T22:05+0000

2022-08-30T22:05+0000

telescopio

etiopía

tigray

frente de liberación del pueblo de tigray (tplf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1129889631_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f1783d1551dcdf799be214bc268063c7.jpg

¿Podrá la comunidad internacional salvar a Etiopia? ¿Podrá la comunidad internacional salvar a Etiopia?

El impacto de la crisis internacional ante el aumento del precio de los combustibles y de los alimentos golpeó con dureza a la nación africana tras la pandemia. Y además evidenció un frágil escenario de convivencia étnica y política local.En el norte del país se desarrollan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), en medio de acusaciones cruzadas por el comienzo de las hostilidades.Las denuncias sobre el incumplimiento de la tregua pactada en marzo para entregar ayuda humanitaria a Tigray fueron realizadas el 23 de agosto por ambas partes.Ese día las autoridades responsabilizaron al FLPT por atacar una base militar y lanzaron en respuesta una operación en la provincia de Tigray."Las diferencias políticas no logran zanjarse. Si las partes en conflicto no se ponen de acuerdo difícilmente se alcanzará el fin de la guerra. No se ve a corto plazo una flexibilización en las distintas posturas", agregó el experto.La guerra en Etiopía comenzó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed envió tropas a la zona para derrocar al FLPT.El grupo político solía ser parte de la coalición gobernante hasta que en 2019 se negó a fusionarse en el Partido de la Prosperidad, de Ahmed, ganador ese mismo año del premio Nobel de la Paz.En lo que va del conflicto, millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, 400.000 etíopes padecen desnutrición y otros dos millones permanecen en riesgo de desnutrición."La población es la más afectada, sobre todo la que vive en la región de Tigray, que está pasando hambre. Es muy triste", consideró el entrevistado.Luján Aldana se refirió además al futuro de Etiopía y el efecto de la guerra en los países vecinos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

etiopía

tigray

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

etiopía, tigray, conflicto