https://sputniknews.lat/20220831/cae-en-el-salvador-uno-de-los-profugos-mas-buscados-en-eeuu-1129933372.html

Cae en El Salvador uno de los prófugos más buscados en EEUU

Cae en El Salvador uno de los prófugos más buscados en EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — Los habitantes de las colonias salvadoreñas controladas por las pandillas viven con la sospecha de que su vecino puede ser un... 31.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-31T20:59+0000

2022-08-31T20:59+0000

2022-08-31T20:59+0000

américa latina

centroamérica

el salvador

eeuu

criminales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107180/70/1071807081_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_2a23579dba031258deeb1a9d123836ce.jpg

Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando los noticieros locales difundieron su captura, y muchos descubrieron entonces que el afable profesor canadiense Jack Donovan era en realidad el ex infante de marina estadounidense Raymond RJ McLeod, buscado desde hace un lustro por el asesinato de su novia, Krystal Mitchell.Según reportes de prensa, Donovan/McLeod vivía desde 2018 en Sonsonate, no lejos de la turística playa Los Cóbanos, y aunque muchos veían con recelo su presencia aquí, era alguien afable, amante del ejercicio físico y coqueto con las mujeres, pese a su torpeza para el idioma español.Sus alumnos le llamaban coach Jack, el último peldaño en la escala para graduarse en una academia local de idioma inglés, y se le recuerda como un habitual en el gimnasio JVL, o saliendo a correr en el estadio, el al que acudía, de vez en vez, para ver al once de casa, como un hincha cualquiera.Pero aquel "gringo" de aspecto inocente le arrebató la vida a una joven con la que llevaba pocos meses saliendo, durante una visita a San Diego, California, en junio de 2016. Desde un inicio fue el principal sospechoso, sobre todo porque nadie daba con su paradero desde entonces.Las autoridades tuvieron que recurrir al Cuerpo de Alguaciles de EEUU (US Marshalls) para rastrear al criminal, y fueron ofrecidos 50.000 dólares por información que condujera a su captura, algo que finalmente ocurrió este 29 de agosto, en horas de la tarde.Un soplo puso a los agentes salvadoreños y los alguaciles estadounidenses en la pista de McLeod, quien fue arrestado y trasladado de inmediato a EEUU: la detención representó un alivio especial para la detective Josephine Wentzel, quien volvió de su jubilación para ayudar a encontrar al asesino de su hija Krystal.Crimen sin castigoLa Policía de la ciudad de San Diego (oeste) encontró el cadáver de Mitchell en la habitación donde su novio la mató, con indicios de lucha y forcejeos que permitieron a la Fiscalía local emitir una orden de búsqueda por homicidio en contra de McLeod, un exmilitar con residencia en Phoenix, Arizona.Medio año después del crimen, aún se desconocía el paradero del homicida, y los investigadores locales pidieron apoyo a los Marshalls, que a su vez contaron con la valiosa ayuda de Wentzel, enfrentada de súbito al más íntimo y desgarrador caso de una carrera policial que ya creía acabada.Durante seis años Wentzel se consagró a hurgar en redes sociales en busca de pistas para a quien, según sus propias palabras, rasgó un agujero en el corazón de su familia al arrebatarles a Krystal. Cuando conoció de su arresto, rompió a llorar…Un tipo coquetoEl diario salvadoreño El Mundo indagó entre pobladores de Sonsonate, y quienes conocían a McLeod coinciden en definirlo como una persona tranquila, educada, voluntariosa, pero sobre todo, "muy coqueto"."Su español no era muy bueno, pero era un tipo agradable, según lo describen. Tenía una vida normal, alquilaba una casa humilde en la colonia Angélica, un sector de clase media baja de Sonsonate. Igual se le podía encontrar en un supermercado que en un bar", refiere el rotativo.De hecho, a su llegada se le veía con frecuencia en el bar Bocotas, pero con la irrupción de la pandemia de COVID-19 dejó de beber, y pasó más tiempo en el gimnasio. Era parco respecto a su pasado, cuando más, decía que había tenido un problema en Canadá y por eso vivía en El Salvador."La verdad no parece ser un asesino, pero había algo raro en él que siempre nos hizo sospechar que ocultaba algo, porque su historia era poco creíble", relata una persona que nunca entendió cómo alguien con su porte y estudios había recalado en un país tercermundista, con un salario precario.Ahora todos conocen ya la razón: McLeod era un asesino en fuga, y los que alguna vez lo trataron en Sonsonate confirmaron, una vez más, que en esta vida nadie sabe quién es quién.

https://sputniknews.lat/20220711/el-criminal-que-trafica-armas-de-eeuu-a-mexico-para-el-cartel-jalisco-nueva-generacion--foto-1128087154.html

https://sputniknews.lat/20220728/el-salvador-la-guerra-de-bukele-contra-las-pandillas-no-para-de-expandirse-1128795554.html

centroamérica

el salvador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

centroamérica, el salvador, eeuu, criminales