Diputado venezolano: sanciones no lograron doblegar poder económico de Rusia

CARACAS (Sputnik) — Las sanciones impuestas por EEUU y Europa contra Rusia no lograron doblegar su poder económico, y muestra de ello es que su producción e... 31.08.2022, Sputnik Mundo

Rusia inició el 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, incluyendo la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.AgresiónFaría, exministro de Comercio Exterior, consideró que las sanciones son actos de guerra que afectan los derechos de los ciudadanos.De igual manera, indicó que las medidas de EEUU y sus aliados contra Rusia desestabilizan la economía mundial.El diputado señaló que Washington impone sanciones contra todos aquellos países que no se doblegan a su política de hegemonía."El Gobierno de EEUU aplica políticas de sanciones en contra de todas las naciones que se revelan a su política de hegemonía, que se revelan y se resisten a sus políticas de dominación en el mundo", acotó.En ese sentido, dijo que a Rusia se suman países como Irán y Venezuela que hacen frente para vencer las sanciones estadounidenses."Irán 40 años de sanciones y ha alcanzado un nivel de desarrollo no solamente petrolero sino técnico, productivo y tecnológico muy significativo. Nosotros [Venezuela] estamos luchando para superar las sanciones y establecer un modelo independiente de desarrollo menos vulnerable a estas sanciones internacionales", subrayó.Faría manifestó que su país aboga por un orden mundial que garantice la convivencia pacífica, el respeto a las leyes y a la cooperación internacional.Según la base de datos Castellum.ai, tras el inicio de la operación militar especial se impusieron 9.117 restricciones económicas contra la nación euroasiática, que ahora es el país más castigado por sanciones por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.Moscú asegura que el objetivo de su operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.La Organización de las Naciones Unidas estima en más de 9,5 millones de personas el número de ucranianos que huyeron de las hostilidades en su país para buscar refugio en Estados vecinos, a lo que se suman unos ocho millones de desplazados dentro de Ucrania.

