https://sputniknews.lat/20220831/eeuu-sobre-si-asistira-al-funeral-de-gorbachov-no-hay-nada-que-anunciar-1129931593.html

EEUU sobre si asistirá al funeral de Gorbachov: "No hay nada que anunciar"

EEUU sobre si asistirá al funeral de Gorbachov: "No hay nada que anunciar"

Aunque el exmandatario soviético Mijaíl Gorbachov tuvo una cercanía con Estados Unidos durante el fin de la Guerra Fría, hoy la Casa Blanca no sabe si enviará... 31.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-31T20:01+0000

2022-08-31T20:01+0000

2022-08-31T20:01+0000

internacional

rusia

eeuu

joe biden

mijaíl gorbachov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1129303760_0:98:3001:1786_1920x0_80_0_0_93f303b35bba4a7e4868c9c4eca6f914.jpg

El fallecimiento del último gobernante de la URSS conmocionó al mundo. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo calificó como un hombre de "coraje" y de "visión notable" que entendió que "las cosas debían cambiar". Sin embargo, la Casa Blanca admitió que no tiene nada que decir sobre si habrá una representación diplomática de Washington en el funeral de Gorbachov, el cual se celebrará el próximo 3 de septiembre. El Gobierno de Gorbachov al frente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se caracterizó por una cercanía a Estados Unidos y por dos políticas que pretendían reestructurar y reformar al país: la perestroika y la glásnost. En 1990, Gorbachov llegó a un acuerdo hablado con la Administración de George H. W. Bush, en el cual Washington se comprometía a no mover las fuerzas militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "ni una pulgada hacia el Este", ya que al exmandatario soviético le preocupaba que Occidente cercara las fronteras de la extinta URSS. Sin embargo, Estados Unidos no cumplió su promesa. A más de tres décadas de aquel "pacto de caballeros", la OTAN mantiene bases militares que cercan a Rusia y sus actividades se han intensificado por el conflicto en Ucrania. Mijaíl Gorbachov, el último mandatario de la Unión Soviética, murió a los 91 años el 30 de agosto en Moscú tras complicaciones de una enfermedad renal. Será enterrado junto a su esposa en el Cementerio Novodévichi, lugar de último descanso de distinguidas figuras de la historia de Rusia.

https://sputniknews.lat/20220831/gorbachov-hizo-un-pacto-de-caballeros-con-eeuu-y-fue-traicionado-1129902084.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, joe biden, mijaíl gorbachov