En particular, los precios de la energía eléctrica batieron nuevos récords en Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido.Además, el precio mayorista de la electricidad para entrega en el próximo año superó la semana pasada los 1.000 euros por megavatio hora (MWh) en Francia y Alemania.Según los analíticos, esto se debe a un fuerte aumento de los precios del gas."Una de las cuestiones clave que debe abordarse es la separación del mercado del gas y la electricidad, y no está claro cómo esto se puede hacer de la manera más eficaz en un mercado de la electricidad liberalizado como el europeo", agregó Renningen, comentando los planes de la Comisión Europea para garantizar que los precios del gas no tengan una influencia dominante en el precio de la electricidad en el mercado europeo.Los precios del gas crecieron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y señaló que las sanciones dañaron seriamente la economía mundial.

