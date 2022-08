https://sputniknews.lat/20220831/jovenes-indigenas-crean-robots-con-plantas-acuaticas-de-los-lagos-de-bolivia--videos-fotos-1129898471.html

Jóvenes indígenas crean robots con plantas acuáticas de los lagos de Bolivia | Videos, fotos

Jóvenes indígenas crean robots con plantas acuáticas de los lagos de Bolivia | Videos, fotos

Estudiantes de secundaria de la comunidad indígena Iruhito Urus, cercana al lago Titicaca, ganaron premios nacionales e internacionales por su desarrollo de... 31.08.2022, Sputnik Mundo

En la comunidad indígena Iruhito Urus viven los estudiantes de secundaria más capacitados para el desarrollo de la robótica del país. El Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de avanzar en la industrialización de Bolivia, apoya a la formación de estos jóvenes y ofrece becas para que continúen su formación en las universidades bolivianas más destacadas.Sputnik visitó la escuela de Iruhito, junto al río Desaguadero, para conocer las condiciones en que se forma la próxima camada de científicos del Estado Plurinacional. Estudiantes de esta unidad educativa ya ganaron premios y medallas en el país y también en el concurso de robótica y tecnología Infomatrix World Finals, realizado en México entre el 3 y el 7 de junio.En las próximas semanas, estudiantes del pueblo uru competirán en un certámen nacional a realizarse en la ciudad de Sucre. Si vuelven a triunfar tendrán la posibilidad de participar de otro concurso internacional a realizarse en Ginebra, Suiza.Tanio Uluri Paco es profesor de Física y Química en esta escuela de 45 alumnos. "Esta comunidad es rica en cultura, rica en artesanías, tiene su danza, su música", contó a Sputnik. Estos y otros elementos propios de la identidad ancestral de los urus son determinantes al momento de idear sus robots.En junio pasado, estudiantes de esta escuela volvieron con medallas de oro del evento Infomatrix World Finals, realizado en México, por su invento de un robot inspirado en el gato andino que da barbijos y alcohol en gel. El aparato está hecho de totora, la planta acuática que abunda en las orillas del Titicaca, así como en otros lagos y ríos altiplánicos cercanos.Uluri llegó a esta escuela en 2018, con 21 años: "Hemos habilitado un espacio de ciencia para estudiantes que tienen inclinaciones a la tecnología. Así, aprenden de física haciendo robots", dijo a Sputnik. Desde entonces, todos los años esta escuela gana medallas y premios sobre la temática.Talento bolivianoEl profesor, de 26 años, explicó que esta iniciativa "no es a corto plazo ni solamente para ganar premios. Tenemos una visión a largo plazo, de captar a estudiantes con talentos para fortalecerles y apoyarles, de modo que sean profesionales competitivos con otros países".El Gobierno de Arce muestra interés en dirigir al país hacia una industrialización que hasta ahora no se pudo concretar. "Confío en que de acá a por lo menos 15 años tendremos profesionales que llevarán en alto el nombre de Bolivia", aseguró Uluri, quien también continúa formándose en el área.El profesor contó que en junio pasado, en el concurso de México, "Bolivia ha mostrado su talento y así ha obtenido la medalla de oro. En esa competencia el Gobierno nos ha apoyado a través de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología, así como el de Culturas".Con 16 años, los estudiantes del pueblo Uru derriban mitos: "Hace mucho tiempo teníamos en mente que solamente una unidad educativa de la ciudad tenía acceso a la robótica. Pero nosotros demostramos que no es así: que una escuela humilde, en la frontera con Perú, puede participar y ganar en estas competencias".Uluri dijo que varias universidades de Bolivia, privadas y públicas, manifestaron su interés en becar a sus alumnos más capacitados en cuestiones robóticas para contribuir en su formación."Hay universidades que nos han comentado que podrían dar becas. Veremos por cuál optar para que terminen de formarse nuestros estudiantes", comentó el profesor.Amigos y robotsAmilcari Inda Colque y Diego Alaro Inta nacieron en Iruhito, tienen 16 años y son amigos desde niños. Juntos desarrollaron su pasión por la robótica. Primero rudimentariamente, desarmando juguetes a pila para construir otros aparatos. Con la llegada del profesor Tanio, sus cualidades innatas pudieron desarrollarse hasta sobresalir en el plano internacional."Somos de una cultura tradicional. Vivimos junto al río Desaguadero [a 10 kilómetros de su desembocadura en el lago Titicaca, en la frontera con Perú]. Aquí tenemos abundancia de totora, con la cual realizamos todas nuestras artesanías y también las implementamos en la robótica", dijo Alaro a Sputnik.Según su amigo y compañero Amilcari Inda, "somos de la cultura Iruhito Urus, así hemos tenido la capacidad de implementar lo que nos identifica a los urus, que es la totora".Los estudiantes no olvidan mencionar el apoyo de Uluri: "Nuestro profesor nos enseña y nos orienta. Así pensamos en hacer futuros proyectos para la humanidad, que ayuden a la salud y que cooperen con la Madre Tierra". Ambos son parte del equipo Fistbot Maker, creado junto a su docente.Los jóvenes lucen con orgullo medallas, trofeos y los pequeños robots con armaduras de totora que les ayudaron a obtenerlos. Comentaron que de aquí a dos años, cuando salgan de la escuela, esperan continuar sus estudios en la Universidad Católica de Bolivia, la que más desarrollada tiene la rama de robótica en el país.Mostraron cómo funcionan sus inventos, que andan a control remoto manejado desde el teléfono celular mediante una aplicación también creada por ellos."Nuestros familiares y otras personas queridas ven lo que hacemos como algo bueno para nosotros. Ven que debemos aprovechar este talento y este tiempo que tenemos para formarnos", dijo el Inda.Las familias del pueblo uru viven de la caza de aves, animales, así como de la pesca del río y el lago. Poseen pocas tierras para el cultivo en las 54 hectáreas que posee la comunidad.A pesar de que reciben apoyo del ministerio de Educación y el de Culturas, la escuela necesita ampliar sus aulas y recibir más materiales para el desarrollo de las y los estudiantes. Para ello esperan tener próximamente una reunión con el presidente Arce.

