"Me parece que la historia ha sido injusta con Gorbachov, porque quedó como un individuo fracasado. Creo que las virtudes de su intento, a pesar de que no logró el éxito, de combinar un modelo alternativo al capitalismo con la democracia política, no fueron lo suficientemente valoradas en el mundo así como su rol en distender las relaciones internacionales tras décadas de tensiones muy fuertes", afirmó el investigador uruguayo, profesor de la estatal Universidad de la República.