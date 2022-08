La oposición argentina busca relanzarse desde la Ciudad de Buenos Aires, su bastión

https://sputniknews.lat/20220831/la-oposicion-argentina-busca-relanzarse-desde-la-ciudad-de-buenos-aires-su-bastion-1129924053.html

La acusación judicial contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y las tensiones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las manifestaciones en su apoyo en el barrio porteño de Recoleta, encolumnaron a la oposición, que tiene en la capital federal su bastión político.En efecto, un reciente análisis electoral de la consultora Tendencias —con 1.218 encuestados— indica que, a un año de las elecciones nacionales, varios referentes de la derecha refuerzan su imagen positiva dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).De acuerdo con el estudio, si las elecciones fueran ahora, la coalición Juntos por el Cambio —liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) e integrada por los partidos Propuesta Republicana (Pro), la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI y Peronismo Republicano— alcanza una intención de voto del 40,2%.El oficialista Frente de Todos —conformado en 2019 en torno a las figuras de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa— no pasaría del 27% entre los electores porteños.La Libertad Avanza, coalición liderada por el economista y diputado Javier Milei, ocupa el tercer puesto.El estudio fue realizado en la primera quincena de agosto, por lo que no llegó a contemplar las recientes tensiones políticas en el país desencadenadas por la acusación del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Fernández por la denominada 'causa vialidad', que investiga presuntos desvíos de fondos para obras en la provincia de Santa Cruz. La vicepresidenta afronta un pedido de prisión por 12 años y una inhabilitación política perpetua como supuesta jefa de una 'asociación ilícita'.Sin embargo, la encuesta sí fue posterior a la designación de Massa el 4 de agosto como nuevo 'superministro' de Economía y recogió que una de las principales preocupaciones para los porteños es la inflación, que superó el 71% interanual a valores de julio.Entre los votantes del Frente de Todos en CABA, la figura con más adeptos es la de Cristina Fernández, que recoge el 53% de los apoyos. Detrás aparece Massa con el 14%.¿Quiénes son las figuras opositoras que adquieren mayor protagonismo en el escenario político?Horacio Rodriguez LarretaEl actual jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, aparece más consolidado en los sondeos dentro de los referentes de Juntos por el Cambio. La consulta de Tendencias lo pone primero en imagen positiva con 38,9%.Economista y político, Rodríguez Larreta asumió ese cargo en 2015 y fue reelecto en 2019. La polémica desatada por las vallas colocadas desde el sábado 26 de agosto alrededor de la residencia de Cristina Kirchner en el barrio céntrico de Recoleta y la represión policial contra los seguidores que se reúnen para apoyarla a partir de conocerse el pedido de condena del fiscal Luciani, ha puesto al Jefe de Gobierno de Buenos Aires en el centro del candelero.Cristina Fernández de Kirchner comparó el accionar de Rodríguez Larreta al frente de la Policía de la Ciudad con la persecución mediática y judicial de la Fiscalía argentina, y pidió, en una reunión con senadores y diputados, replantear la autonomía de la Ciudad."La lógica del señor Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la Policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta (...)", dijo la vicepresidenta en una publicación que compartió en Twitter.Rodríguez Larreta fundó en 1998 la ONG Grupo Sophia, dedicada a formar jóvenes con intenciones de asumir responsabilidades públicas, pero no fue hasta el 2002 que se involucró activamente en la esfera política.Rodríguez Larreta fundó junto a Macri en 2003 el partido Compromiso para el Cambio, que en 2005 pasó a llamarse Propuesta Republicana. Desde entonces se desempeñó como jefe de campaña del Pro y luego fue jefe de Gabinete cuando Macri fue jefe de Gobierno porteño.En 2015, cuando Macri asumió como presidente, Rodríguez Larreta optó por mantenerse en la esfera local, siendo electo jefe de Gobierno porteño.Facundo ManesEl neurólogo clínico, neurocientífico y actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical —que integró la coalición Juntos en las legislativas de 2021—, alcanzó 29,6% de imagen positiva entre los porteños, según Tendencias.Manes fue el creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y actualmente preside honoríficamente una fundación de dicha institución.Asimismo, entre 2014 y 2018 fue rector de la universidad privada bonaerense Favaloro y es director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.Con una extensa trayectoria académica, y cientos de publicaciones científicas en su haber, Manes se desempeña también como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Australian Research Council.El actual diputado, que se ha definido como radical, estuvo vinculado a la esfera política desde su juventud con la conducción del centro de estudiantes de la Escuela Normal José de San Martín de Salto (norte de Buenos Aires).En 2016 fue asesor honorario de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y en 2021 se presentó como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que obtuvo.Javier MileiEl economista, diputado nacional y líder del espacio político La Libertad Avanza mantiene un 25,7% de apoyos, según el sondeo de Tendencias.El político que es referenciado por especialistas como defensor de la "derecha libertaria", presentó en abril de 2022 su candidatura a la presidencia de Argentina, siendo el primero en oficializar sus aspiraciones a la Casa Rosada.Con más de un millón de seguidores en Instagram y alrededor de 600.000 en Twitter, Milei cultiva un estilo polémico y confrontativo desde el que defiende la portación de armas, la dolarización de la economía y ha elogiado al exministro de Economía Domingo Cavallo, asociado al 'corralito' que precipitó el estallido social en el país a fines de 2001.Milei se ha desempeñado como docente de Economía, tiene en su haber trabajos académicos, periodísticos y varios libros y mantiene un alto perfil con fuerte presencia en medios de comunicación argentinos.En 2020 se postuló como candidato a diputado nacional por CABA por parte del Frente Despertar, que conformaría en 2021 el partido Avanza Libertad, logrando su cometido tras obtener el 17, 04% de los votos.

