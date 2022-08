https://sputniknews.lat/20220831/las-energias-limpias-no-podran-sustituir-a-los-combustibles-fosiles-1129892473.html

"Las energías limpias no podrán sustituir a los combustibles fósiles"

"Las energías limpias no podrán sustituir a los combustibles fósiles"

Las energías limpias, como la solar y la eólica, no serán capaces de sustituir el suministro que aportan los combustibles fósiles, cuyas reservas disminuyen... 31.08.2022

La experta señaló que el desafío que representa la sustitución de las energías provenientes del subsuelo es de naturaleza física y podría inclusive conducir al colapso de la civilización.En un análisis publicado en el medio especializado Oil Price, explicó que a los políticos les cuesta mucho trabajo admitir que la economía contemporánea moderna se conduce al desplome debido a la crisis energética, como sucedió históricamente con otras civilizaciones. En cambio, dice, muchos líderes políticos prefieren dibujar un escenario más amable, en el que las llamadas "energías verdes" reemplazan sin problema al petróleo, el carbón o el gas, al mismo tiempo que mantienen el mismo nivel de productividad de las sociedades. En su negativa por aceptar la realidad, los políticos presentan razones por las que los cambios que se avecinan podrían ser deseables para evitar el cambio climático, o al menos temporales, como se ha hecho creer con las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania, explica la especialista. También recordó que la situación en Europa es preocupante porque los ciudadanos del continente temen "congelarse en la oscuridad" este invierno si no se mantienen en niveles adecuados los procesos de generación de electricidad, mientras que el suministro de gas ruso ha aumentado su precio y reducido su disponibilidad, debido a las sanciones que Occidente ha impuesto en contra de Moscú. También apuntó que la caída del euro frente al dólar ha mantenido los precios del petróleo en euros tan elevados como en 2008, cuando se desplomó la burbuja inmobiliaria estadounidense, y en 2012.La analista recordó que, más allá de la zona euro, son varios los países que están experimentando un decrecimiento de sus monedas frente al dólar, como Argentina, Corea del Sur, Turquía, Nigeria, Japón, India y Pakistán. Estos escenarios llevarán a los consumidores a reducir sus adquisiciones económicas, por lo que se abre lugar a la recesión, agregó.En su afán de ser reelegidos, los políticos plantearán un escenario positivo en materia energética, observó. Tverberg aseveró que no es posible sólo sustituir una fuente energética por otra sin una correspondencia que atienda los detalles de la transición. Como ejemplo cita la electricidad intermitente que permiten fuentes como las turbinas de viento o los paneles solares, que no podrían desplazar el suministro de energía eléctrica de carga continua, por lo que la transición también requeriría una adaptación considerable en el hábito de consumo."Por ejemplo, la electricidad generada con viento puede mantenerse baja por más de un mes durante un lapso de tiempo", señaló la experta.Finalmente, consideró que el desafío energético que encara el mundo es mayúsculo y enfrentará a las fuerzas políticas por obtener suministros y rutas de distribución de energías.

