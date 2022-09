https://sputniknews.lat/20220901/china-declara-el-confinamiento-en-chengdu-para-hacer-el-pcr-a-sus-21-millones-de-habitantes-1129950974.html

China declara el confinamiento en Chengdu para hacer el PCR a sus 21 millones de habitantes

China declara el confinamiento en Chengdu para hacer el PCR a sus 21 millones de habitantes

PEKÍN (Sputnik) — La ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, declaró el confinamiento para efectuar un testado total de PCR a su población de más de 21... 01.09.2022

El testado se realizará en varias rondas entre el 1 y el 4 de septiembre, en relación con eso se pidió a los habitantes no abandonar sus viviendas desde las 18:00 hora local de este 1 de septiembre. El acceso a los edificios residenciales se permitirá solo a quienes viven allí. Solo un miembro de la familia podrá salir a la calle en un día para adquirir víveres, teniendo obligatoriamente una prueba PCR negativa reciente, de no más de 24 horas.Se prohíbe abandonar la ciudad, excepto en casos de extrema necesidad, se suspendió parcialmente el funcionamiento del transporte público; los taxis y el alquiler de bicicletas no funcionan. Pueden ir a su centro de trabajo solo los ocupados en las misiones antiepidémicas, en las empresas de ciclo continuo y en los servicios de emergencia y de abastecimiento de la ciudad.Siguen abiertos los supermercados, mercados de granjeros, farmacias, instituciones médicas, funciona el servicio de suministro a domicilio de víveres frescos; los restaurantes y las cafeterías solo pueden cumplir los pedidos de consumo a domicilio.Las personas que llegan a Chengdu, deben pasar el control antiepidemiológico al entrar y presentar el certificado de la prueba PCR negativa para poder usar el transporte público.Chengdu registró más de 600 casos de coronavirus durante los últimos días.Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, China aplica la política de tolerancia cero ante el virus, su control antiepidemiológico sigue siendo uno de los más rigurosos del mundo.

