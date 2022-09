https://sputniknews.lat/20220901/disidencias-de-las-farc-anuncian-cese-al-fuego-en-el-noroeste-de-colombia-1129966482.html

Disidencias de las FARC anuncian cese al fuego en el noroeste de Colombia

Disidencias de las FARC anuncian cese al fuego en el noroeste de Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron este 31 de agosto, a través de un comunicado, el inicio... 01.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-01T18:12+0000

2022-09-01T18:12+0000

2022-09-01T18:12+0000

américa latina

colombia

farc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107851/26/1078512662_0:0:4416:2484_1920x0_80_0_0_894eb10e639f67f4e1fd5fbcb9c04f22.jpg

Las disidencias insisten en que es necesaria una salida política y dialogada al conflicto que vive Colombia."Hemos confiado infinidad de veces en salidas de negociación y políticas para este conflicto, y así lo dice nuestra historia de resistencia como pueblo azotado en armas, y lo seguiremos haciendo. De cada tropiezo y error hemos aprendido y no cerramos nunca las puertas. Creemos que la paz se edifica sobre la solución de las necesidades", cita el comunicado.El grupo pide a otros actores armados que hagan lo necesario para asegurar una paz total, no solo en la región, sino en todo el país.Las disidencias de las FARC surgieron luego de que algunos de los líderes de la extinta guerrilla no se acogieron al acuerdo de paz del 2016, firmado con el Estado colombiano.

https://sputniknews.lat/20220831/tribunal-de-paz-colombiano-da-ultima-oportunidad-a-exparamilitares-para-ser-admitidos-1129931896.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, farc