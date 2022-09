https://sputniknews.lat/20220901/el-indulto-presidencial-un-instrumento-juridico-que-cobra-protagonismo-en-la-region-1129973612.html

El indulto presidencial: un instrumento jurídico que cobra protagonismo en la región

El indulto presidencial: un instrumento jurídico que cobra protagonismo en la región

Tras la posible condena que enfrenta la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el país ha revitalizado el debate sobre la herramienta del indulto... 01.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-01T20:55+0000

2022-09-01T20:55+0000

2022-09-01T20:55+0000

américa latina

méxico

chile

perú

brasil

argentina

indulto

cristina fernández de kirchner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122668680_0:88:2203:1327_1920x0_80_0_0_b92ef3035b8de6c4400a530589cdba25.jpg

La posibilidad de que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión en el marco de la causa conocida como 'vialidad', puso en agenda un instrumento existente en varios países latinoamericanos pero muchas veces discutido: el indulto presidencial.En ese escenario, el exjuez de la Suprema Corte y exmiembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, aseguró a la prensa argentina que el intento de proscribir a la vicepresidenta pone en riesgo la democracia. Por eso, el experto aconsejó públicamente al presidente, Alberto Fernández, tomar medidas para evitar una condena.Para el especialista, "el desastre institucional de la República traería como consecuencia el desprestigio de la democracia", por lo que "si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho Interno".Así es que, en los días siguientes a la formalización de la acusación contra Fernández de Kirchner, trascendió en Argentina la posibilidad de que el presidente, Alberto Fernández, indulte a la vicepresidenta tras una eventual condena.El propio presidente, sin embargo, desestimó esta posibilidad, dejando entrever que la propia Fernández de Kirchner no veía con buenos ojos esa herramienta y opinando que, desde su punto de vista, el indulto presidencial es "una rémora de la monarquía".¿Qué es el indulto presidencial?ArgentinaEl indulto es una herramienta jurídica establecida en el artículo 99 de la Constitución argentina que otorga la potestad al presidente de la Nación a "indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados", que tiene la potestad de acusar cuando se desarrolla un juicio político.El recurso debe diferenciarse de otra herramienta como la amnistía: mientras que el primero supone el perdón de la pena, el segundo implica la extinción del delito. Otra diferencia radica en que, en el caso argentino, la amnistía es una atribución Constitucional que parte desde el Congreso y no desde el Ejecutivo.El indulto puede ser total, en el caso de la remisión de todas las penas y parcial, cuando se eliminan una o algunas de las sanciones impuestas o se conmutan por otras de menor gravedad.Una edición de 2018 de la colección peruana Cuadernos sobre Jurisprudencia Constitucional consigna que este instrumento es "recogido de la monarquía" y es "una facultad residual que conservaría el Ejecutivo, una especial atribución para actuar con discreción y resolver determinados problemas".La publicación agrega que "la permanencia del indulto en las constituciones contemporáneas se explica como una institución de uso excepcional, reservada al jefe de estado y dispuesta para ser ejercida con discrecionalidad".ChileArgentina no es el único país que permite el indulto presidencial. En la región, Chile también puede solicitar la remisión, reducción o conmutación de una pena de acuerdo a la ley 18.050, que establece normas para indultos particulares, así como el decreto 1.542 y el artículo 32 N° 14 de la Constitución chilena, que regulan esta herramienta.El indulto puede ser aplicado solamente ante casos donde hay una condena definitiva, es decir, cuando no hay procesos judiciales abiertos. Además, se excluye la posibilidad de acogerse al indulto a aquellos casos condenados por actos de terrorismo.En Chile se aplican dos tipos de indultos: el particular, que refiere a la decisión tomada por el presidente, y el general, que son aquellos ratificados por el Congreso.En este marco, el presidente de Chile, Gabriel Boric, otorgó su primer indulto presidencial en marzo a un joven con cáncer terminal que había sido condenado en 2019 a 10 años de prisión por un delito de robo.Anteriormente, el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), apeló a un indulto general para descongestionar las cárceles ante la emergencia sanitaria por COVID-19. En abril de 2020, Piñera intercambió la privación de libertad por el arresto domiciliario de 1.700 reclusos.Sin embargo, en muchas ocasiones la decisión de indultar genera polémica, reacción usualmente ligada al tipo de delito cometido por la persona condenada.BrasilEn el caso de Brasil, la Constitución Federal de 1988 permite la amnistía y el indulto. Un ejemplo reciente de la aplicación de este último que generó fuerte rechazo social se dio en abril de 2022, cuando Jair Bolsonaro indultó al diputado de ultraderecha Daniel Silveira luego de que este fuera condenado por el Supremo Tribunal Federal a más de ocho años de prisión por agresiones y amenazas a magistrados de la Corte, así como a una inhabilitación política mientras duraba su sentencia.El indulto, que fue justificado por Bolsonaro como intento de defender la libertad de expresión del diputado, extinguió la pena de privación de libertad pero mantuvo la inhabilitación política del diputado.La decisión fue cuestionada por la Justicia brasileña así como personalidades políticas como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) que cuestionaron el caso por supuesta inconstitucionalidad y consideraron el acto de clemencia como muestra de protección a los aliados del presidente, respectivamente.Según la tradición brasileña, cada año, en vísperas de las fiestas decembrinas, se otorga un indulto navideño a personas que cumplen condena en prisión.Para finales de 2022 se prevé que Bolsonaro ponga su mirada sobre fuerzas policiales y militares privados de libertad y en personas que atraviesen complicaciones de salud —recurso conocido como indulto humanitario—.Sin embargo y según recoge la prensa brasileña, la cantidad de personas perdonadas por razones humanitarias fue menor durante el Gobierno de Bolsonaro que en administraciones anteriores.PerúEn Perú, el artículo 118 de la Constitución de 1993 establece el derecho de indulto por parte del jefe de Estado.De acuerdo a la normativa, corresponde al presidente "conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria".Mientras que este es potestad del Ejecutivo, la amnistía recae sobre la decisión del Legislativo.A diferencia de otros países, la tradición peruana hace que los indultos no solo se otorguen en vísperas de Navidad sino también en julio, cerca del aniversario de la independencia del país.En el país, el indulto más polémico fue el otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena desde 2009 por crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante su mandato.En 2017 la entonces administración de Pedro Pablo Kaczynski (2016-2018) aceptó la solicitud de indulto humanitario que otorgaba la libertad a Fujimori pero en 2018 la Corte Suprema revocó esa decisión.Fujimori fue nuevamente liberado en marzo de 2022 tras un habeas corpus presentado por su abogado. El recurso fue respaldado por el Tribunal Constitucional pero pocos días después la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Pedro Castillo suspender la sentencia, por lo que actualmente continúa cumpliendo en prisión sus 25 años de condena.MéxicoEl país contempla en su ordenamiento jurídico el instrumento del indulto, herramienta que ha estado bajo revisión durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).En 2013, el Gobierno adicionó un artículo al Código Penal Federal que establecía que "el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas".La modificación fijó la excepcionalidad de la medida, que puede aplicarse de manera directa por iniciativa presidencial o a petición del Congreso ante casos de graves vulneraciones de los derechos humanos de las personas detenidas, siempre y cuando se agoten previamente todas las instancias legales.Esta regulación permitió tanto a Peña Nieto perdonar la pena a un indígena y activista Alberto Patishtán Gómez, condenado por liderar una emboscada contra efectivos policiales, que culminó con la muerte de siete de ellos. El caso había presentado irregularidades que no habían sido contempladas por los tribunales y la Suprema Corte.El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, continuó la tradición y en vísperas de la Navidad de 2019 aplicó indultos a "gente mayor, enfermos, mujeres, indígenas" encarcelados.

https://sputniknews.lat/20220824/la-acusacion-contra-cristina-fernandez-renueva-el-lawfare-contra-la-izquierda-regional-1129714048.html

https://sputniknews.lat/20220830/el-gobierno-argentino-amplia-custodia-a-la-vicepresidenta-cristina-fernandez-1129857772.html

https://sputniknews.lat/20211116/candidato-chileno-sichel-pide-retirar-proyecto-que-indulta-a-manifestantes-1118271668.html

https://sputniknews.lat/20220118/presos-politicos-en-chile-una-piedra-en-el-zapato-del-futuro-gobierno-de-gabriel-boric-1120462808.html

https://sputniknews.lat/20191003/bolsonaro-dispuesto-a-indultar-a-los-policias-presos-por-asesinatos-en-servicio-1088870481.html

https://sputniknews.lat/20220418/la-liberacion-de-alberto-fujimori-una-estrategia-esteril-para-un-hombre-enfermo-1124524789.html

https://sputniknews.lat/20200831/maduro-indulta-a-diputados-cuya-inmunidad-fue-quitada-por-la-asamblea-constituyente-1092599105.html

méxico

chile

perú

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, chile, perú, brasil, argentina, indulto, cristina fernández de kirchner