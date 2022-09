https://sputniknews.lat/20220901/estas-son-las-mas-exitosas-criptomonedas-latinoamericanas-1129965512.html

Estas son las más exitosas criptomonedas latinoamericanas

Los nuevos tiempos y las constantes crisis en el sector financiero internacional han permitidoel surgimiento de nuevas soluciones para evadir los efectos de... 01.09.2022, Sputnik Mundo

La era digital, ha favorecido el desarrollo no solo de las tecnologías, sino que el plano financiero y de inversión de negocios ha hecho sus aportes; uno de ellos ha revolucionado el mercado en los últimos años, las criptomonedas como método para evadir los efectos de las crisis económicas ya sea locales, regionales como a nivel global. América Latina no se ha quedado atrás en esta tendencia y varios países ya han lanzado sus propias denominaciones.Sin embargo, esta nueva tendencia también tiene sus detractores y fuertes críticos los cuales advierten en efectos que van desde pagos irreversibles, un alto riesgo de pérdida de capital, la exposición a estafas así como la alta volatilidad de la misma y terminando en el hecho que aún no es un método de pago asumido de manera oficial en la mayoría de los países y las entidades financieras internacionales.En la región, Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil han tomado la delantera en cuanto a usuarios de esta variante financiera de ahorro e intercambio de pagos, según muestra la firma Chainalysis en un reciente ranking mundial publicado sobre criptomonedas.La creación en Venezuela del petro en 2018, lo convirtió en el primer país latinoamericano en tener su propia moneda virtual y la cual tiene como principal característica, su respaldo en las enormes reservas energéticas de este país, mientras tantos otros países como Brasil están ajustando los detalles para el desarrollo de una criptodivisa en los próximos meses.A continuación le relacionamos las mejores criptomonedas latinoamericanas:Avocado coinApareció en diciembre de 2021 mediante la empresa mexicana GreenGold Project, orientada a la recaudación de fondos a nivel mundial dirigidos a la inversión de los mismos en proyectos sostenibles.El emblema en forma de aguacate (palta) que le da nombre a la misma, es un producto de alta demanda de agua y que, adolece de financiamiento tecnológico, sin embargo, la industria del mismo, genera más de 7.000 millones de dólares y en proyección debe multiplicarse de manera significativa en un período de cinco años, según recalcó Gonzalo Araújo, CEO y cofundador de GreenGold Project.AgrotokenEl éxito de esta moneda digital a consideración de sus creadores de Argentina, radica en su definición como una infraestructura multichain así como, la utilización de la tecnología de varias redes y su optimización que le favorece realizar transacciones directas, en este caso con el respaldo especial de los granos.Tal ha sido el grado de aceptación de esta criptomoneda, que fue anunciada una alianza con Visa, para la creación de un mecanismo de pago en el cual, la utilización de los granos les permita a los productores agrícolas emplearlos como método de amortización a través de una tarjeta.En este mismo sentido, Agrotoken incorpora a la empresa fintech Pomelo, como infraestructura para la emisión, distribución y procesamiento de estos pagos en tarjeta, las cuales podrán ser utilizadas en cualquier red comercial que admita los servicios de pagos a través de Visa.KmushicoinCriptomoneda ambiental de Colombia, que forma parte de la llamada segunda generación al igual que las anteriores y que llegó a una tasa de cambio de 1,21 dólares, elevándose considerablemente en comparación con los 0,30 centavos de dólar en el momento de su lanzamiento.La criptodivisa, la respaldan más de 30 negocios en Colombia y su orientación medioambiental le ha merecido el reconocimiento de varios países y medios en el mundo.

