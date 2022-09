https://sputniknews.lat/20220901/eutanasia-en-uruguay-avances-en-una-iniciativa-humanitaria-1129971162.html

Eutanasia en Uruguay: avances en una "iniciativa humanitaria"

Eutanasia en Uruguay: avances en una "iniciativa humanitaria"

El país se propone legalizar en 2023 el proceso en pacientes con enfermedades terminales. En otro orden, la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó la planta nuclear de Zaporiyia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-09-01T22:00+0000

2022-09-01T22:00+0000

2022-09-01T22:00+0000

en órbita

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

eutanasia

uruguay

luis lacalle pou

📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporiyia

zaporiyia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1129974528_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_90921f1da49f73cbd6e6dfd319516253.jpg

Eutanasia en Uruguay: avances en una "iniciativa humanitaria" Eutanasia en Uruguay: avances en una "iniciativa humanitaria"

En caso de la aprobación de la iniciativa, Uruguay se convertirá en el segundo de América Latina en legislar al respecto, después de que Colombia lo hiciera en 2015.El legislador se involucró en marzo de ese año, a raíz de un compromiso con un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).El proyecto de ley de eutanasia destacado por Pasquet no es el único en el Parlamento uruguayo. En diciembre de 2021, el opositor Frente Amplio (FA) presentó otro, pero que no contemplaba el suicidio asistido."Llegamos sin dificultad a un proyecto común con el FA. Nuestro proyecto presentado en 2020, el cual tomó como referencia la ley holandesa en la materia de 2002, despenalizaba la conducta de los médicos practicantes de la eutanasia", señaló Pasquet.Desde el Gobierno se adelantó que el presidente, Luis Lacalle Pou, evaluará el contenido de la futura ley antes de promulgarla, y no descarta vetarla.Pasquet manifestó que, como redactor de la iniciativa, no se adelantará a los acontecimientos y esperará a conocer la opinión final del mandatario.En tanto, Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, también de la coalición oficialista, presentó una solicitud para postergar el tratamiento del proyecto.En declaraciones a Sputnik dijo estar en contra porque "es regresivo y atenta contra los derechos a la vida, la libertad y la dignidad de los enfermos más vulnerables".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Brasil, una encuesta de la consultora PoderData registró que el expresidente y actual candidato, Luiz Inácio Lula Da Silva, cuenta con 44% en intenciones de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre.Por otra parte, la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó la planta nuclear de Zaporiyia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

uruguay

zaporiyia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eutanasia, eutanasia en uruguay, colombia, ope pasquet, frente amplio, luis lacalle pou, zaporiyia, oiea