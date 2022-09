https://sputniknews.lat/20220901/gorbachov-luces-y-sombras-de-uno-de-los-ultimos-lideres-del-siglo-xx-1129956956.html

Gorbachov: luces y sombras de uno de los últimos líderes del siglo XX

La muerte del último mandatario de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, reabrió el debate sobre el lugar que la historia le dio. Consultados por Sputnik, los... 01.09.2022, Sputnik Mundo

"Pienso que si Lenin fue revolucionario por lo que implicó en la Rusia de 1917, también Gorbachov fue un revolucionario muchas décadas después", dijo a Sputnik el analista internacional argentino Alberto Hutschenreuter, a propósito de la muerte, a sus 91 años, del último mandatario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).El experto consideró que Mijaíl Gorbachov "representó para la URSS un intento de flexibilizar y abrir el sistema y tratar de obtener una recuperación, porque económicamente la URSS había venido perdiendo poder desde que comenzó a tener problemas de productividad en la década de 1950".Hutschenreuter recordó que cuando Gorbachov llegó al poder, en 1985, la URSS era "una superpotencia pero con serios problemas en su economía". "Hacia la década de 1980, la Unión Soviética estaba llegando a un límite donde tenía serios problemas internos y, hacia afuera, problemas para continuar compitiendo con su rival EEUU", añadió.Para el analista argentino, Gorbachov "intentó detener esta situación de caída de la Unión Soviética" a través del proceso de reestructuración que se conoció en todo el mundo como Perestroika. En ese sentido, señaló que el séptimo secretario general del Partido Comunista no apuntaba a una disolución de la URSS sino a "que tuviera un desempeño económico más fuerte".Hutschenreuter recordó que Andrópov "fue un poco el mentor de Gorbachov" y, si bien intentó introducir algún atisbo de modernización, no llegó a ponerlo en práctica. Gorbachov, con 54 años y experiencia en el Comité Central en la década de 1970 y miembro del Politburó en 1980, era "el hombre indicado" para continuar ese proceso.La perestroikaMás de treinta años después de la administración de Gorbachov, Hutschenreuter destacó que su gestión "tuvo interesantes resultados en el segmento agrícola". Sin embargo, enfrentó serias resistencias a la interna del Partido Comunista que le impidieron ser exitoso en otras áreas."Paradójicamente, el hombre que fue llamado para reformar la URSS, con el fin de que la URSS pudiera sostenerse de manera más robusta como superpotencia, terminó siendo el responsable del fin de la Unión Soviética", sintetizó.En ese sentido, el experto remarcó que "Gorbachov no quiso el fin de la URSS" y apuntó que, de acuerdo a sus memorias, el último líder soviético "intentó reemplazar a la URSS por una formación de nuevos Estados". Sin embargo, "ya las fuerzas centrífugas que existían dentro de la URSS, comenzando por la propia Rusia, hacían muy difícil que Gorbachov pudiera triunfar".Algo similar consideró, consultado por Sputnik, el licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en Rusia Martín Rodríguez Ossés, para quien Gorbachov no deja de ser un líder socialista. En ese sentido, apuntó que, si bien "intentó en vano luchar por un país más abierto", no puede decirse que Gorbachov haya sido "un líder que abrazó de lleno los valores occidentales".Un líder del siglo XXA pesar de que el proyecto de Gorbachov culminó con la disolución de la URSS, Hutschenreuter coloca al último mandatario soviético "entre los grandes líderes del siglo XX por lo que representó hacia adentro y hacia afuera".Para Rodríguez Ossés, con el fallecimiento de Gorbachov, el mundo despide una vez más al "siglo XX largo", una época en la que "enemigos acérrimos se encontraron literalmente derribando muros y abriendo paso a una esperanza que terminó por acuñar términos ambiciosos como El fin de la Historia"."La realidad es que Mijaíl Gorbachov fue un líder y ciudadano soviético hasta el día de su muerte", describió.En palabras del experto, "Gorbachov fue un hombre de y para su tiempo porque tuvo la valentía de romper viejas tradiciones, por ejemplo al remover al canciller Andrei Gromyko (en 1985, tras casi 30 años en el cargo), una verdadera institución soviética, y reconocer formalmente que el viejo modelo debía ser restaurado por una versión socialista superadora. Gorbachov buscó desplazar la ideología y la burocracia por el liderazgo de la política".Rodríguez Ossés repasó que, en su camino, Gorbachov debió lidiar "con levantamientos naturales de pueblos que buscaban recuperar identidad", los problemas económicos, la rivalidad con EEUU y hasta "su propia crisis nuclear" con Chernobyl."En definitiva, un líder de una misión quijotesca que probablemente en su afán de poner una pausa sanadora a la experiencia soviética subvaloró todos sus demonios", concluyó.Hutschenreuter enfatizó que Gorbachov tenía una idea "pacífica" de la política exterior de la URSS. Esa concepción lo llevó a cambiar la relación con EEUU, buscando "cogestionar estratégicamente el mundo desde una nueva relación, a través de acuerdos de confianza y de desarme que con el tiempo no prosperaron".Una muestra de eso fue, recordó el analista, el acuerdo firmado en 1987 entre Gorbachov y el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) para eliminar las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio dentro del territorio europeo. Sin embargo, EEUU se retiró del acuerdo en 2019."Gorbachov tiene luces y sombras pero creo que fue uno de los grandes líderes del siglo XX, al que le tocó enfrentar una situación casi terminal de la URSS", sintetizó Hutschenreuter.

