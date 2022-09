https://sputniknews.lat/20220901/la-conaie-expresa-preocupacion-por-lentitud-del-dialogo-luego-del-paro-nacional-en-ecuador-1129974708.html

La Conaie expresa preocupación por lentitud del diálogo luego del paro nacional en Ecuador

La Conaie expresa preocupación por lentitud del diálogo luego del paro nacional en Ecuador

QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó preocupación por el lento avance de las conversaciones con el... 01.09.2022, Sputnik Mundo

"No han existido avances en 45 días", aseguró Iza, quien aseguró, además que sienten que en las mesas de diálogo "no va a haber resultado".En total se debaten 10 demandas presentadas por la Conaie y otras organizaciones, contemplada en el Acta de Paz firmada entre las partes que participan en este proceso.Para el 9 de septiembre está previsto que se informe al país sobre los primeros resultados en las siete mesas de diálogo activadas, dos de las cuales permanecen suspendidas.Desde el 12 de septiembre se deberán instalar las mesas restantes, pero, según el dirigente indígena, no se pueden abrir nuevos temas mientras no se logren resultados en las que ya están en marcha.El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, informó que hubo respuestas "de absolutamente todas propuestas presentadas".El funcionario indicó que el resultado de una de las mesas fue la firma de un acta con el tema de condonación, reestructuración y entrega de créditos.Las mesas de diálogo entre la Conaie y el Gobierno comenzaron el 7 de julio y deben cerrar el 11 de octubre.El relator de pueblos indígenas de la Organización Naciones Unidas, Francisco Cali, de visita en el país, formó parte de las conversaciones.

