Las políticas de Gorbachov "propiciaron que el mundo perdiera el equilibrio entre EEUU y la URSS"

LA HABANA (Sputnik) — Aun cuando muchos lo presentan como un hombre de paz y un conciliador, la gestión política del recién fallecido expresidente soviético... 01.09.2022

De acuerdo al analista cubano, la nueva unipolaridad provocada por la caída y desmembramiento de la antigua Unión Soviética, permitió a sus oponentes invadir países a diestra y siniestra, aplastar movimientos populares y de liberación nacional e imponer su hegemonía, un flagelo que todavía hoy la comunidad internacional está sufriendo.En su opinión, Mijaíl Gorbachov no fue precisamente un líder del deshielo con Occidente, sino una figura importante y vital dentro de la política de la URSS, su máximo líder, a quien el Partido Comunista le encomendó la tarea de dirigir el país, pero que se rindió ante EEUU y sus aliados después de que se percató que su programa de reformas, que para algunos tenía "buenas intenciones", no funcionó dentro de la sociedad soviética."En su intento de reformas Gorbachov encontró una fuerte oposición interna, algunos dicen que por temor de los funcionarios a perder privilegios y otros porque gran parte de sus seguidores defendían lo que consideraban los verdaderos intereses de ese estado multinacional", enfatizó García Hernández.Rusia frente a Occidente a la muerte de GorbachovPara el entrevistado, resulta lamentable la muerte de esta figura de relevancia internacional, como de cualquier otra persona, pero -asegura- "su deceso apenas tiene un impacto simbólico en la compleja situación internacional, particularmente entre EEUU, Europa y Rusia".Insistió que, cuando el actual liderazgo ruso comenzó a desarrollar estrategias para detener ese avance hacia sus fronteras orientales, ya una buena parte del daño estaba hecho.No obstante, dijo, "la contraofensiva emprendida por el presidente ruso, Vladímir Putin, y sus asesores para detener el avance de la OTAN, constituye un paso positivo en la búsqueda de un equilibrio internacional de poderes".Desmantelamiento de la Unión SoviéticaGarcía Hernández no cree que Gorbachov se haya propuesto como objetivo final destruir la Unión Soviética, y que su intención inicial fue luchar por un perfeccionamiento del socialismo.Sin embargo, acotó, "algunos expertos aseguran que el último líder soviético se deterioró moralmente y en la vida real lo que hizo resulta evidentemente una traición para los comunistas soviéticos y los revolucionarios de todo el mundo, que incluso llegaron a ver en él la posibilidad de mejorar el sistema, seguir adelante y contraponerse a la hegemonía de EEUU y sus aliados".Mijaíl Gorbachov falleció a los 91 años, producto de "una enfermedad grave y prolongada", según informó el Hospital Central Clínico de Moscú.Quien fuera el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será enterrado este sábado en el cementerio de Novodévichi, donde yacen los restos de las más importantes personalidades de la política y la cultura rusas.

