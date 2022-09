https://sputniknews.lat/20220901/mision-oiea-llega-a-central-de-zaporiyia-fracaso-el-intento-de-sabotaje-de-kiev-con-sus-bombardeos-1129969404.html

Misión OIEA llega a central de Zaporiyia: fracasó el intento de sabotaje de Kiev con sus bombardeos

Misión OIEA llega a central de Zaporiyia: fracasó el intento de sabotaje de Kiev con sus bombardeos

Equipo del OIEA recorre a pie las instalaciones de la planta acompañado por representantes de la corporación energética rusa Rosatom. El economista y profesor... 01.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-01T19:33+0000

2022-09-01T19:33+0000

2022-09-01T19:37+0000

octavo mandamiento

ucrania

organismo internacional de energía atómica (oiea)

rusia

chile

otan

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1129969565_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_39d668bff08fab3846ec305cfb65e5a8.png

Misión OIEA llega a central de Zaporiyia: fracasó el intento de sabotaje de Kiev con sus bombardeos Misión OIEA llega a central de Zaporiyia: fracasó el intento de sabotaje de Kiev con sus bombardeos

¿Misión cumplida? Inspectores del OIEA por fin llegan a la central de ZaporiyiaLos inspectores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que por fin lograron llegar a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, han recopilado mucha información relevante durante el conocimiento de la situación en la planta in situ, declaró el director general del organismo, Rafael Grossi.El equipo de expertos del OIEA ha recorrido a pie las instalaciones de la planta durante unas dos horas, acompañado por representantes de la corporación energética rusa Rosatom y varias decenas de reporteros de medios rusos y extranjeros.El jefe de la delegación de Rosatom y los empleados de la central nuclear mostraron a los integrantes de la misión las secciones de la estación que resultaron dañadas durante el bombardeo de las tropas ucranianas.Jeffrey Sachs revienta el relato de OccidenteEntrevistado por la cadena estadounidense Democracy Now, el economista y profesor de la Universidad de Columbia de EEUU Jeffrey Sachs, reventó el relato de Occidente. En un momento de la entrevista, hizo las siguientes consideraciones:"Estados Unidos rechazó toda diplomacia. Traté de comunicarme con la Casa Blanca a fines de 2021; de hecho, me comuniqué con la Casa Blanca y dije que habrá guerra a menos que Estados Unidos inicie conversaciones diplomáticas con el presidente Putin sobre esta cuestión de la ampliación de la OTAN. Me dijeron que Estados Unidos nunca hará eso. Eso está fuera de la mesa. Y estaba fuera de la mesa. Ahora tenemos una guerra que es extraordinariamente peligrosa".Chile decide su futuro en las urnasEste domingo 4 de septiembre el pueblo chileno acudirá a las urnas para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución nacional realizado por la Convención Constituyente establecida en Julio del año pasado.En caso de ser aprobada, la nueva Carta Magna reemplazaría a la impuesta por la dictadura pinochetista en 1980. De lo contrario, se podría volver a establecer una nueva Convención que redacte un nuevo texto.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

ucrania

chile

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, аудио, organismo internacional de energía atómica (oiea), rusia, chile, otan, eeuu