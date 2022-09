https://sputniknews.lat/20220901/nicaragua-participa-de-ejercicio-militar-en-rusia-un-asunto-de-soberania-amistad-y-respeto-mutuo-1129979074.html

Nicaragua participa de ejercicio militar en Rusia: un asunto de "soberanía, amistad y respeto mutuo"

Nicaragua participa de ejercicio militar en Rusia: un asunto de "soberanía, amistad y respeto mutuo"

Nicaragua es uno de los 14 países que participan en las maniobras militares Vostok 2022, que se llevarán a cabo del 1 al 7 de septiembre en el este de Rusia... 01.09.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con Manuel Espinoza, analista político del Centro regional de Estudios Internacionales (CREI) y especialista en Relaciones Internacionales, la asistencia de la nación centroamericana al ejercicio Vostok 2022 representa la posibilidad de un mayor adiestramiento y profesionalización de las tropas.Espinoza destacó la presencia en las maniobras de equipos y procedimientos modernos, desde el punto de vista naval, aéreo y terrestre. En el ejercicio conjunto con Rusia participarán 50.000 efectivos y observadores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y de Estados socios como Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, la India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nicaragua, Siria y Tayikistán."Ello resulta aún más útil, pues en ese tipo de entrenamiento realizan operativos conjuntos, destinados, por ejemplo, al resguardo de los recursos económicos de un país en espacios litorales. Nicaragua siempre ha estado bajo intimidaciones y ataques. Durante la década de 1980, los militares junto al pueblo resguardaron la Revolución Popular Sandinista", argumentó.El crimen organizado, el tráfico ilegal de estupefacientes, la guerras proxy o subsidiarias promovidas desde la Casa Blanca, la permanencia en el área de maras y de otros grupos violentos y los intentos de desestabilización financiados desde Estados Unidos, son algunos de los escenarios y fenómenos actuales que requieren la presencia de un Ejército comprometido."La sociedad nicaragüense ve con buenos ojos y apoya la participación de nuestras unidades militares, decisión que cuenta con la venia de la alta dirigencia del Ejecutivo y la aprobación del Poder Legislativo. También, consolida los lazos con Moscú y, por ello, los enemigos pretenden el descrédito de esta transmisión de experiencias conjuntas", sentenció.¿Defensa de la seguridad nacional?El mayor retirado del Ejército nicaragüense Juan Urbina declaró que este nuevo intercambio demuestra la existencia de principios solidarios y vínculos firmes, seguros y fidedignos entre Managua y Moscú, principalmente en las actuales circunstancias, cuando las Fuerzas Armadas rusas protagonizan una operación militar especial encaminada a la desnazificación y desmilitarización de Ucrania.El exmilitar explicó además que la seguridad nacional, regulada por la Ley Nº. 919, de Seguridad Soberana y la Ley Nº. 748, de la Defensa Nacional, es uno de los intereses vitales de la nación y objeto de atención mediante la estrategia denominada Muro de Contención, para el combate del crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas, contrabando y otros delitos conexos."El Ejército nicaragüense es un bastión firme, leal y eficiente al lado de la legalidad, la justicia y la concordia, desde la creación de las condiciones de estabilidad necesarias para la producción y el desarrollo del país. Está considerado un recurso estratégico de la nación ante amenazas de orden tradicional, como los conflictos interestatales, o desastres naturales", aseguró.Urbina expresó que, sumado a ello, la doctrina militar de la nación centroamericana tiene como inspiración los descubrimientos, logros y aplicaciones de Rusia ante las confrontaciones armadas, tanto de carácter interno como en el plano mundial, y estudia muy de cerca su experiencia en el mando de las tropas, apoyo moral y psicológico del personal y el empleo de unidades en las más diversas condiciones del combate contemporáneo.Bolívar Tellez Castellón, catedrático, abogado y notario público, consideró a Sputnik que los 50.000 efectivos previstos en el ejercicio y procedentes de territorios aliados conforman un blindaje internacional y, en el caso de Nicaragua, representa además la voluntad política de la dirigencia sandinista de establecer lazos de amistad con Estados que comparten el respeto a la autodeterminación y la no injerencia.Derecho soberano y constitucionalNicaragua, como territorio autónomo, independiente y con capacidad de gestión institucional mantiene relaciones con todos los países y sus fuerzas armadas intercambian continuamente con ejércitos de otras naciones del mundo. Ese mecanismo funciona de conformidad con la Constitución política, refirió a Sputnik Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional en 1979."La presencia de soldados nicaragüenses fuera de las fronteras nacionales y la permanencia de tropas extranjeros aquí para maniobras de instrucción y capacitación, responde a regulaciones aprobadas por los diputados de la Asamblea Nacional. Desde hace varias décadas participamos en estos ejercicios junto a Estados Unidos, Japón, Centroamérica y Europa", indicó.El también economista y escritor aseguró que los vínculos de este tipo con la Federación de Rusia vienen desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por tanto, "no debería extrañarnos que Nicaragua se involucre nuevamente, aunque ahora las cuestiones asociadas al país euroasiático resultan manipuladas y expuestas como una situación perniciosa".Según Bautista Lara, constituye un derecho legítimo y soberano, sobre todo por la constante persecución y campañas desestabilizadoras promovidas dentro y fuera del país contra el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.Esas acciones desestabilizadoras, consideró, pretenden deslegitimar las políticas internas e imponer decisiones basadas en intereses y criterios externos. "El principal elemento perturbador lo constituyen esas acciones injerencistas y sistemáticas, venidas fundamentalmente desde Estados Unidos, que no permiten la emergencia y consolidación de modelos y voces propias".Para Andrea Pérez, licenciada en Relaciones Internacionales y derecho, politóloga y miembro del gobernante FSLN, el actual Ejecutivo concede especial significación a la seguridad territorial y al resguardo de sus límites terrestres y marítimos para evitar las consecuencias negativas del narcotráfico y frenar cualquier intento de vejación extranjera.Urbina aludió a las presiones diplomáticas, manipulación de la opinión pública, sanciones económicas, política agresiva, actividades terroristas y acciones encubiertas de subversión e intentos de "cambio de régimen" o golpe de Estado que promueve, financia y ejecuta el Gobierno de los EEUU contra Nicaragua."Sus objetivos son desprestigiar y aislar al país, mediante noticias falsas, infundios y malabarismos de la palabra. Aplican el manual de Gene Sharp, el politólogo estadounidense maestro de las revoluciones de color, que conoce bien Europa, el norte de África y otras latitudes del planeta", concluyó.

