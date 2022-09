https://sputniknews.lat/20220901/rock-in-rio-se-prepara-para-recibir-a-iron-maiden-coldplay-justin-bieber-y-dua-lipa-1129970638.html

Rock in Río se prepara para recibir a Iron Maiden, Coldplay, Justin Bieber y Dua Lipa

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El festival Rock in Río, que se celebrará a partir del viernes 2 de septiembre en Río de Janeiro, se prepara para recibir a más de...

También habrá espacio para grandes nombres del pop, como Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa, Demi Lovato y Camila Cabello, en lo que la organización define como "el mayor Rock in Río de todos los tiempos", según un comunicado.En la agenda internacional también figuran nombres como Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Maneskin, The Offspring, Megan Thee Stallion o Rita Ora, entre otros.Será la primera edición del festival después de la pandemia de COVID-19 —en realidad debería haberse celebrado en septiembre de 2021— y los conciertos tendrán lugar como ya es habitual en el parque olímpico de Barra da Tijuca, donde se disputaron los Juegos Olímpicos de 2016.El festival se celebrará los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre y espera congregar a más de 100.000 personas cada día, que se esparcirán por decenas de escenarios, aunque el paisaje estará dominado por el gigantesco escenario Mundo, de 104 metros de largo y 30 de profundidad, que acogerá a los cabezas de cartel.Por el vecino escenario Sunset pasarán grandes nombres de la música brasileña —como Gilberto Gil, Criolo, Gloria Groove, Emicida, Luísa Sonza o Racionais—; el Espacio Favela estará reservado a los talentos de la periferia de Río; el escenario New Dance Order a la música dance y el Supernova a la música más experimental.Más allá de los conciertos, la oferta de ocio es enorme y comparable a un gigantesco parque de atracciones, con montañas rusas y tirolinas, un Gameplay Arena para los fans de los videojuegos o el espectáculo Uirapuru, un musical inspirado en leyendas de la Amazonía con 40 bailarines y una orquesta de 30 músicos.Una de las peculiaridades de esta edición del festival es que por primera vez en sus 37 años de historia coincidirá con una campaña electoral.Para evitar tensiones por motivos políticos la organización del evento decidió no autorizar la presencia de ningún candidato en sus escenarios y recomendó que todas las empresas, patrocinadores y artistas presentes "tengan conocimiento de la ley electoral".Hasta ahora, la mayoría de eventos musicales celebrados en Brasil en los últimos meses contaron con muestras de apoyo sobre todo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), favorito en todas las encuestas de cara a los comicios de octubre.

