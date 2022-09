https://sputniknews.lat/20220902/antiperonismo-y-machismo-el-coctel-que-produjo-el-atentado-contra-cristina-fernandez-1130027552.html

Antiperonismo y odio, el cóctel que produjo el atentado contra Cristina Fernández

Antiperonismo y odio, el cóctel que produjo el atentado contra Cristina Fernández

El atentado contra la vida de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández pone al descubierto un ensañamiento histórico que, según dijo a Sputnik la...

Miles de argentinos salieron a las calles el 2 de septiembre en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández, tras el atentado cometido en su contra la noche anterior a la salida de su residencia en el barrio Recoleta, en un episodio calificado como por el presidente Alberto Fernández como el "hecho más grave" que ha sucedido desde la recuperación de la democracia.El atacante fue identificado como Fernando André Sabaj Montiel, un ciudadano de 35 años de edad que logró gatillar, sin éxito, a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.El hombre se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por un caso de "homicidio calificado en grado de tentativa".En diálogo con Sputnik, la socióloga argentina Barbara Ester afirmó que las manifestaciones convocadas para el 2 de septiembre no solo reunieron apoyos a la vicepresidenta sino que también fueron en "defensa de la democracia, de la paz" y a favor de "ciertos límites al juego político"."Esta exacerbación de la ultraderecha nos tendría que asustar a todos", advirtió.Todos contra CristinaPara Ester, diplomada en Género, Movimiento de Mujeres y Política, hay tres factores que motivan el ataque contra la vicepresidenta: "El odio, la misoginia y el antiperonismo".La socióloga señaló que, durante años, los medios de comunicación y el sistema político argentino se han centrado en la figura de Fernández de Kirchner de una manera "diferente a cómo se trató al resto de los políticos".En ese sentido, remarcó que hay sobre la vicepresidenta un ensañamiento particular dado que "Cristina nunca entró en ninguno de los estereotipos esperables de una mujer"."El atentado es la consecuencia del odio que se fue gestando tapa tras tapa, nota tras nota", advirtió.El sociólogo y periodista argentino Marco Teruggi dijo a Sputnik que para comprender lo sucedido en Recoleta "hay que remontarse a años de discursos políticos de grandes medios de comunicación que han ido sedimentando un odio profundo, en particular contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" enmarcado, además, en un odio contra el peronismo.En efecto, incluso después de dejar la Presidencia en 2015, la imagen de Fernández de Kirchner ha colmado las tapas de revistas, diarios y noticieros que ponen el foco no solo en su actividad política sino en temáticas relacionadas a su vida personal, su condición de viuda y hasta su sexualidad.Los agravios a Fernández de Kirchner también llegan desde el sistema político. En los días anteriores al intento de atentado, el diputado opositor Francisco Sánchez reclamó la "pena de muerte" para la vicepresidenta y el también diputado opositor, Ricardo López Murphy, pidió liberar las calles de "piqueteros y agitadores" y apeló a dividir con un "son ellos o nosotros".'Vialidad', una causa que exacerbó la "polarización"El oficialismo ha denunciado una "persecución judicial y mediática" contra la vicepresidenta e incluso Fernández de Kirchner ha definido la Justicia como un "partido Judicial" que persigue intereses ligados al macrismo — y mantiene vínculos personales estrechos con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019)—o incluso, propios de un sector de élite.Según Ester, la 'causa Vialidad' terminó por exacerbar la polarización: "Quienes la odian querían que fuera presa, que muera; y en cada manifestación contra Cristina venía creciendo el nivel de odio, la oposición se ha manifestado con guillotinas en Plaza de Mayo, con bolsas simulando cadáveres y con discursos muy de fusilar gente", explicó.El pedido de condena a doce años de prisión, mismo tiempo en el que estuvo en el Gobierno, y la intención de proscribirla políticamente para siempre son, para la investigadora, "simbólicas" de la persecución.Para los analistas, el atentado no solo pone al descubierto fuertes discursos de odio en el país sino que también abre interrogantes sobre el futuro político del país.Teruggi se preguntó si el atentado será un "punto de inflexión" en el escenario político de Argentina.Para el periodista, lo ideal sería que Argentina generara "una suerte de acuerdo político, donde se coloquen algunas líneas rojas y haya una suerte de debate sobre los discursos de odio y el rol de los grandes medios".

