Argentina: conmoción y movilizaciones tras intento de magnicidio a vicepresidenta

El mandatario Alberto Fernández condenó el ataque y declaró feriado nacional, marcado por masivas movilizaciones en apoyo a la vice. En otro orden, Chile ultima detalles para su histórico plebiscito constitucional. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La vicepresidenta Cristina Fernández "está impactada y conmocionada" pero "tiene su espíritu y temple intactos, y en este sentido está bien", dijo el senador oficialista Oscar Parrilli, cercano a la mandataria entre 2007 y 2015.El presidente, Alberto Fernández, repudió el hecho y decretó un feriado nacional para este viernes 2 de septiembre. La jornada se marcó por movilizaciones en diferentes puntos del país, en apoyo a la vicepresidenta.En la noche del jueves 1, un ciudadano brasileño, Fernando Sabag, intentó asesinar a Fernández, frente a su domicilio en el barrio de Recoleta (Buenos Aires).La jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, caratuló el expediente como "intento de homicidio agravado en grado de tentativa".Una pericia determinará si los disparos no salieron porque el agresor estaba nervioso o si el arma (una pistola 380 Bersa) tenía mal mantenimiento.El entrevistado relató que la sociedad argentina está impactada ante un episodio que confirma que "la violencia política por parte de las élites es un sistema en Argentina".El analista se refirió al peso de los discursos de odio para que se produzcan hechos de estas características.En términos políticos-electorales, "el caudal de Cristina Fernández es el más importante de Argentina, el cual ahora se ha reforzado. En el país no solo se habla del episodio sino de la figura de la vicepresidenta, una figura muy importante y lo vamos a ver de cara a las elecciones de 2023".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Anahí Durand, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, y exministra de la mujer en Perú, en relación con la investigación de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo por corrupción.Por otra parte, en Chile el plebiscito del 4 de septiembre que define la aprobación o el rechazo a la nueva Constitución.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

pedro castillo, argentina, cristina fernández, alberto fernández, perú, chile, plebiscito constituyente