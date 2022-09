https://sputniknews.lat/20220902/argentina-el-ataque-a-la-vicepresidenta-es-resultado-de-los-discursos-de-violencia-1130026679.html

Argentina: El ataque a la vicepresidenta es resultado de los "discursos de violencia"

Argentina: El ataque a la vicepresidenta es resultado de los "discursos de violencia"

El intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sacude a América Latina, que se alinea en defensa de la democracia.

Argentina vive momentos de conmoción tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández.El hecho generó rechazo a nivel mundial y puso en alerta al continente en defensa de la democracia, ante el triste recuerdo de anteriores atentados y homicidios políticos que mantienen ecos en el presente.El atacante detenido e identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileño y de 35 años, apuntó este jueves 1 de septiembre una pistola cargada contra la cabeza de la vicepresidenta, pero no se disparó."Hay que entenderlo como el corolario de un proceso muy largo, de un ataque sistemático a la figura de Cristina Fernández. Las acusaciones sin fundamentos, los excesos del lawfare, de los blindajes mediáticos, la reacción de una derecha que no está dispuesta a perder la oportunidad de volver a ser Gobierno a como dé lugar ya sea por los votos o a través del impeachment”, agregó el entrevistado.Este viernes 2 de septiembre, día declarado feriado nacional, los sindicatos y organizaciones sociales realizaron una multitudinaria marcha hacia la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la sede gubernamental (Casa Rosada), en repudio al intento de asesinato a Cristina Fernández dos veces presidenta del país.Las muestras de apoyo a la exmandataria se extendieron por todo el territorio."Será necesario reorganizar los aparatos de seguridad que fallaron de manera escandalosa", dijo Borón en relación al acceso que tuvo Sabag Montiel, quien empuñó su arma casi rozando a la expresidenta argentina (2007-2015)."Todo esto fue parte de un proceso, no un acontecimiento aislado. Nos llena de preocupación y de angustia", señaló.El entrevistado se refirió a la necesidad de reforzar la convivencia democrática. "Hay una tarea enorme. Están rotos los puentes con la derecha", reflexionó.Por otra parte, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tenía tatuados el sol negro y la cruz gamada, típicas del nazismo.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

