https://sputniknews.lat/20220902/biden-donald-trump-y-maga-representan-un-extremismo-y-amenazan-los-fundamentos-de-eeuu-1129990806.html

Biden: Donald Trump y MAGA representan "un extremismo y amenazan los fundamentos de EEUU"

Biden: Donald Trump y MAGA representan "un extremismo y amenazan los fundamentos de EEUU"

La democracia de Estados Unidos está bajo asalto por fuerzas extremistas leales al expresidente Donald Trump, aseveró el mandatario Joe Biden en un acto de... 02.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-02T04:45+0000

2022-09-02T04:45+0000

2022-09-02T04:45+0000

internacional

eeuu

capitolio de eeuu

el asalto al capitolio de eeuu

donald trump

joe biden

partido demócrata (eeuu)

partido republicano de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1129987470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_51695b5f610d42995ea5633e4b773bbe.jpg

Desde el Parque Histórico Nacional de la Independencia, localizado en Filadelfia, el presidente Biden emitió un discurso donde llamó a los estadounidenses a luchar contra el extremismo, de cara a los comicios que determinarán el control del Congreso.Donald Trump y los militantes del Partido Republicano que suscriben el criterio Make America Great Again (MAGA) "representan un extremismo que amenaza los fundamentos de la república", declaró Biden.Si bien señaló que no todo el partido rival milita con Trump, consideró que la organización política está dominado por la ideología e intenciones del exmandatario.El presidente orientó su discurso a asegurar que un triunfo legislativo del Partido Republicano sería una regresión, además de enfatizar la postura de la Suprema Corte ante los derechos reproductivos."Las fuerzas del MAGA están determinadas a llevar a este país hacia atrás, hacia unos Estados Unidos donde no hay derecho de elegir, sin derecho a la privacidad, sin derecho a la anticoncepción, sin derecho a casarse con quien amas", apuntó.Además, consideró que la violencia política y el rechazo a las elecciones impulsadas por Trump y sus aliados dañaron la reputación de Estados Unidos.La democracia estadounidense, dijo, no está garantizada, sino que debe ser defendida por la ciudadanía.Una fuente anónima consultada por el New York Times expuso que Biden preparó su discurso desde el inicio del verano, preocupado porque las fuerzas que animaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 no se han desvanecido en la política estadounidense.La radicalización del mensaje de Biden coincide con nuevas encuestas que sugieren que las oportunidades del Partido Demócrata han mejorado junto con una reducción en el costo del gas y aumentos del empleo, tras meses de dominio estadístico del Partido Republicano.Sin embargo, los demócratas deben luchar por mantener la mayoría legislativa en un escenario de alta inflación y de interrogantes sobre las rutas políticas del presidente Biden.Una encuesta de NBC News destacó en agosto que alrededor de 75% de los estadounidenses considera que el país está avanzando en la dirección incorrecta, mientras dependencias federales han advertido que las acusaciones de fraude electoral motivan ataques extremistas.

https://sputniknews.lat/20220812/una-guerra-contra-el-fbi-trump-incendia-los-animos-entre-sus-seguidores-1129347956.html

https://sputniknews.lat/20220723/el-video-inedito-que-grabo-trump-un-dia-despues-del-asalto-al-capitolio-1128630715.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, capitolio de eeuu, el asalto al capitolio de eeuu, donald trump, joe biden, partido demócrata (eeuu), partido republicano de eeuu