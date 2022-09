https://sputniknews.lat/20220902/bolivia-ingreso-al-top-10-de-paises-exportadores-de-litio-y-rusia-es-su-mayor-comprador-1129985421.html

Bolivia ingresó al Top 10 de países exportadores de litio y Rusia es su mayor comprador

Bolivia ingresó al Top 10 de países exportadores de litio y Rusia es su mayor comprador

Los esfuerzos del Gobierno de Luis Arce por industrializar el litio dan sus primeros resultados, al situarlo en el mapa mundial de proveedores de este metal... 02.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-02T00:35+0000

2022-09-02T00:35+0000

2022-09-02T00:38+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

litio

bolivia

💬 opinión y análisis

exportaciones

salar de uyuni

rusia

relaciones comerciales

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1127251316_0:147:1480:979_1920x0_80_0_0_26f1ab56e600b76d213d00a7cf02f60f.jpg

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que el país finalmente llegó a situarse entre los 10 primeros exportadores de litio. Los datos, de 2021, reflejan el esfuerzo del Gobierno de Luis Arce por avanzar en la industrialización de este preciado metal, cuyas reservas más grandes se encuentran en este territorio. De acuerdo a las proyecciones, en los próximos años el Estado Plurinacional aumentará sus volúmenes de exportación, así como sus ingresos por la venta.El informe del IBCE resaltó que durante 2021 Bolivia exportó 1.019 toneladas de carbonato de litio, producidos en la planta piloto situada en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. El 44% fue a Rusia, el 40% a China y el 16% restante terminó en Estados Unidos.Sputnik consultó especialistas en el tema, quienes analizaron los datos y contribuyeron a rearmar el mapa del litio en Bolivia, que desde la asunción del presidente Arce en 2020 presenta un panorama permanentemente cambiante, para beneficio de las arcas del Estado.Ricardo Cardona integra el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal). En diálogo con Sputnik, tomó en cuenta que esta producción proviene de una planta piloto. Cuando comience a funcionar el complejo industrial de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) en Llipi, junto al salar de Uyuni, el país producirá 15.000 toneladas métricas anuales. Se prevé que esto ocurra a partir de 2023."En la transición energética hacia vehículos eléctricos, hay demanda mundial de litio. Esa materia prima en su primera fase dará muchas satisfacciones a Bolivia", comentó. En los planes del Gobierno está construir un segundo complejo industrial, que procese 50.000 toneladas métricas de litio al año.De concretarse este proyecto, y si los precios internacionales del litio siguen como en estos días, "podrían producirse 200.000 toneladas hasta 2030. Así, habría ingresos por 20.000 millones de dólares", calculó Cardona, ingeniero de profesión.Top 10 de exportadores de litioSegún el informe del IBCE, estos son los mayores exportadores de carbonato de litio durante 2021, en millones de dólares:El analista Gabriel Campero Nava comentó a Sputnik que en un año el precio del litio subió en más del 400%. Este aumento se refleja en los datos del mencionado informe: hasta junio de 2022, Bolivia extrajo 442 toneladas de litio, por un costo de 23,5 millones de dólares."Esta coyuntura es muy favorable. El precio del litio se ha cuadruplicado desde junio del año pasado, llegando incluso a 60.000 o 70.000 dólares la tonelada métrica", dijo a Sputnik.Y agregó: "Esto lógicamente es sustentable en el tiempo, ya que se ha notado a nivel internacional una mayor demanda de carros eléctricos, que contribuyen a disminuir la huella de carbono".Bolivia, con sus 21 millones de toneladas de litio en Uyuni, posee las mayores reservas mundiales de este metal. En estos días, YLB realiza estudios en otros salares del altiplano, por lo cual todavía habría más metal por descubrir.La producción boliviana en 2021 tuvo tres destinos: Rusia, China y Estados Unidos. El 84% del litio quedó en los dos primeros países. ¿Cómo se puede leer este dato, en el contexto global?"Es consecuencia de la política soberana de Bolivia. Por ejemplo, las empresas transnacionales en Argentina se han rehusado a exportar a Rusia carbonato de litio. Ellas obedecen a la política de la OTAN (Organización de Tratado del Atlántico Norte), de la Europa imperialista o de quién será, pero no a la Argentina", explicó Cardona.Para el dirigente de Codepanal, Bolivia debería vender litio en mercados futuros. Así podría ya cobrar para mejorar su capacidad productiva y honrar los contratos."China, Rusia, Corea, o cualquier país que quiera sumarse podría obtener hasta 2030 una parte de las 200.000 toneladas de carbonato de litio que se van a extraer", dijo Cardona.Para el ingeniero, también es importante pensar en el mercado de América Latina: un parque automotor de millones de vehículos que llevarán baterías de litio o adaptarán sus motores para funcionar con electricidad.Que EEUU se quede con una pequeña porción del litio boliviano puede ser indicio de que "en la coyuntura internacional, Estados Unidos no tiene el mismo impacto que antes en un mundo unipolar. Ya no lo controla", evidenció Campero.Pero destacó que actualmente EEUU se está beneficiando grandemente del conflicto en Ucrania, vendiendo energía un 40% más cara a sus aliados y también dejando en consignación toneladas de armas al Gobierno de Volodímir Zelenski.

https://sputniknews.lat/20220805/bolivia-y-mexico-no-tienen-que-solo-producir-litio-el-gran-desafio-es-la-industrializacion-1129090085.html

https://sputniknews.lat/20220804/la-primera-fabrica-de-baterias-de-litio-de-bolivia-y-la-desafiante-mision-que-le-espera-1128996684.html

https://sputniknews.lat/20220826/evo-morales-insta-a-cuidar-el-litio-de-los-planes-imperialistas-de-eeuu-1129769442.html

bolivia

salar de uyuni

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

📈 mercados y finanzas, litio, bolivia, 💬 opinión y análisis, exportaciones, salar de uyuni, rusia, relaciones comerciales, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia