Cierre de campaña del Apruebo reúne más de 500.000 personas en la capital chilena | Fotos, video

El 4 de septiembre Chile decidirá si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constituyente. A pocos días de esa... 02.09.2022, Sputnik Mundo

Aprobar o rechazar es el tema que tiene a todo Chile, y al mundo, expectante. Por primera vez en la historia del país sudamericano la votación será con inscripción automática y voto obligatorio. Por eso es tan difícil prever su resultado.El proceso que llevó a la confección del nuevo texto constitucional, y que comenzó el 15 de noviembre de 2019, tuvo un enorme peso la movilización social, la juventud, las mujeres, los movimientos de derechos humanos y sindicales, que empujaron en todo el país los principales cambios a la Constitución vigente.A pocos días que culmine el proceso, más de 500.000 personas, según la organización, se reunieron en la principal avenida de Santiago.Gustavo Gatica, quien se convirtió en unos de los símbolos de la represión del Gobierno de Sebastián Piñera, tras perder la visión de ambos ojos producto del accionar de Carabineros (policía militarizada) señaló a Sputnik que se siente "esperanzado con la tremenda convocatoria que hay en la Alameda y esperanzado de que este 4 de septiembre al fin logremos cambiar las cosas".El diputado y uno de los voceros de Aprueba x Chile, Vlado Mirosevic, señaló a Sputnik que algunas personas "con un poquitito más de edad y de historia, me decían que todo esto les recuerda a lo que fue la campaña del 5 de octubre de 1988, la campaña en donde el país le dijo mayoritariamente que no a Pinochet".El Apruebo quemó sus últimos cartuchosLa campaña electoral finalizó este jueves 1 de septiembre, y el Comando Aprueba x Chile aprovechó la oportunidad para tocar la última puerta de su desafío de dos millones de casas por el Apruebo, un despliegue territorial que empezó el 27 de julio a lo largo del país para explicar la propuesta de nueva constitución."Nos propusimos poder llegar, como mínimo, a dos millones de casas a lo largo de todo el país en este mes de campaña que queda. Estamos muy convencidos y convencidas de que esta es una campaña que se va a levantar desde los territorios", comentó en aquella oportunidad la diputada Karol Cariola, quien asumió como coordinadora del comando Aprueba x Chile.Pero no tan solo las más de dos millones de puertas por el Apruebo han marcado la última jornada de la campaña de cara al plebiscito. Durante la noche del 31 de agosto, y contra todo pronóstico, la exmandataria Michelle Bachelet (2006 - 2010 y 2014 - 2018) participó en la franja televisiva respaldando la propuesta constitucional.En la pieza audiovisual se muestra la visita de la exmandataria a un grupo de mujeres con quienes comparte once (merienda) y dialoga amistosamente sobre la propuesta de nueva Constitución."¿Cómo creen que nos ha ido a las mujeres?", les pregunta Bachelet, para luego comentarles que "en la Constitución actual no sale en ninguna parte nada sobre mujeres; nada". Algo distinto al contenido de la nueva propuesta donde, como enfatiza la expresidenta, "hay 35 artículos que hablan de la igualdad de las mujeres, igual salario, porque eso todavía no existe".Antes de despedirse, Michelle Bachelet llama a votar Apruebo, enfatizando ante quienes la recibieron que "ustedes desde aquí y yo desde allá (Ginebra) vamos a hacer que la historia siga avanzando, porque cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza".Según el Servicio Electoral, el próximo domingo 4 de septiembre, Chile y el mundo sabrá si la propuesta de nueva constitución es aprobada o rechazada.

