¿Dónde están los líderes? Acusan a los dirigentes occidentales de analfabetismo geopolítico

¿Dónde están los líderes? Acusan a los dirigentes occidentales de analfabetismo geopolítico

Mientras la situación en el mundo se complica aún más por las tensiones entre China y EEUU, el conflicto en Ucrania, un columnista de 'Spiked', Frank Furedi... 02.09.2022, Sputnik Mundo

Como ejemplo, el experto citó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Según Furedi, el caso demostró que la élite política estadounidense carece de recursos intelectuales, claridad y unidad para liderar en la escena mundial.Furedi acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, de su "inimaginablemente estúpida e imprudente" visita a Taiwán que hace que el presidente Biden parezca impotente por no haber tenido la voluntad de impedir que la funcionaria estropeara aún más las relaciones con China.Según el periodista, las élites occidentales no entienden los intereses de la gente, lo que les ha convertido en analfabetos geopolíticos. Como resultado, la política exterior occidental carece de claridad estratégica, es decir responde a los acontecimientos mundiales en lugar de intentar darles forma, explicó.Los políticos occidentales no están preparados para dominar el arte de la diplomacia, y habrá muchos errores y daños propios en los próximos años, afirmó el columnista.Anteriormente, durante su gira africana el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que las declaraciones de varios políticos y jefes de países occidentales a veces no tienen ninguna relación con la situación real en el contexto de Ucrania y cada vez se parecen más a las cavilaciones de los chalecos de piqué.En la cultura actual, el término 'chalecos de piqué' corresponde aproximadamente a los 'expertos de sofá' que hablan de cuestiones globales de política y economía mientras ignoran el estado real de las cosas.A su vez, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comparó a los miembros de la Unión Europea con los personajes del cuadro La parábola de los ciegos de Pieter Brueghel.En su opinión, los Estados de la UE "se dirigen hacia un precipicio" como grupo, sin expresar dudas ni hacer preguntas.

