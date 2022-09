https://sputniknews.lat/20220902/el-arco-politico-argentino-baja-tono-de-crispacion-tras-intento-de-atentado-a-vicepresidenta-1130019150.html

El arco político argentino baja tono de crispación tras intento de atentado a vicepresidenta

El mensaje de Macri figura seguido de otro tuit con fecha 27 de agosto en el que el dirigente y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (derecha) aduce que la exmandataria (2007-2015) "se victimiza para promover el caos".El mismo tono de condena tuvo otro precandidato de Juntos por el Cambio y actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta —con un habitual perfil más moderado—, quien tuiteó: "Mi total solidaridad con Cristina Fernández y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche [1 de septiembre]. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos"."Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la PAZ", completó el jefe comunal.Dentro del mismo bloque, aunque integrante de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), está el gobernador de la provincia de Jujuy (norte), Gerardo Morales.La presidenta del PRO (derecha), partido mayoritario del principal frente opositor, Patricia Bullrich, decidió no condenar el hecho y cargó contra la figura del actual presidente, Alberto Fernández: "El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable".Muchos usuarios de Twitter recordaron que Bullrich propuso en 2018: "El que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada".SilenciosOtro que promovió la liberación del mercado de armas hace unos meses fue el diputado nacional Javier Milei, precandidato a presidente por el novel partido La Libertad Avanza (liberal), y de importante relevancia en los últimos meses.Fue otro de los silencios llamativos tras el intento de atentado a la vicepresidenta, y así se lo hicieron saber sus contrapartes liberales."Repudiable el intento de asesinato a la vicepresidenta. Lamentable que el presidente crispe más a la sociedad al culpar por cadena de un discurso de odio de la Justicia, la prensa y la oposición y lamentable también que declara un feriado nacional para hacer un acto político", tuiteó el también diputado de Avanza Libertad (liberal), José Luis Espert.Otro reconocido dirigente del arco liberal, Carlos Maslatón, más cercano al peronismo, también uso Twitter para explayarse largamente sobre el tema, luego de un primer mensaje en el que manifestó: "Gravísimo el atentado contra Cristina Kirchner. Fracasó, pero quién la mandó a matar? No da resultado liquidar adversarios políticos en pleno siglo XXI. Que se clarifique rápido este desastre".Desde la izquierda también repudiaron el intento de magnicidio y las repercusiones políticas generadas posteriormente.Su compañero de bancada, Nicolás del Caño, coincidió: "Nuestro repudio al atentado con un arma de fuego contra la vicepresidenta CFK"."Que Milei y Patricia Bullrich no repudien el atentado fascistoide contra CFK confirma que sus mensajes de odio pidiendo más ajuste y defendiendo siempre a los grandes empresarios, favorecen ataques con métodos fascistas, sean de grupos organizados o individuos sueltos", agregó en otro tuit.El 1 de septiembre por la noche, un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña llamado Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández en momentos en que esta regresaba a su casa y era recibida por cientos de militantes que montan desde hace días una vigilia en el suntuoso barrio de la Recoleta, de esta capital.El arma, que contenía cinco balas en el cargador, no se disparó.El hombre fue detenido por los mismos militantes tras la intentona y la policía halló 100 balas calibre 9 milímetros en una pesquisa ordenada en su casa del partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires, este).Fernández de Kirchner afronta posibles cargos de 12 años de prisión en una causa judicial que investiga una posible defraudación del estado en concierto de una asociación ilícita con el empresario Lázaro Báez, sobre quien ya pesa una condena de 12 años dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015.

