"El ataque a Cristina Fernández marca un punto de inflexión en la historia democrática de Argentina"

BUENOS AIRES (Sputnik) — El intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, genera preocupación dentro y fuera del... 02.09.2022, Sputnik Mundo

En la misma sintonía, la politóloga Silvina Romano dijo que este hecho es "un antes y un después en la política argentina y regional"."Tendría que llevarnos a una toma de conciencia de qué es lo que está dispuesta a hacer la derecha y cuáles van a ser las respuestas de gobiernos progresistas frente a esta avanzada. No digo que la persona que hizo el ataque esté vinculada a un partido o sector político, lo que digo es que sucede en un contexto determinado y donde la derecha se ha mal envalentonado y en un contexto de crisis que exacerba los ánimos y disputas", reflexionó Romano, del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina (Conicet) y miembro del consejo directivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).A lo largo de la historia argentina hubo varios intentos de asesinar a mandatarios y otras autoridades en funciones, pero un ataque como el que sufrió Fernández no ocurría hace 36 años.El 19 de mayo de 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) se dirigía hacia el Cuerpo del Ejército III de Córdoba (centro) y el vehículo que lo trasladaba estuvo a punto de pisar un artefacto explosivo colocado bajo una alcantarilla.En el pasado hubo intentos de magnicidio contra los presidentes Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), Julio Argentino Roca (1898-1904), Manuel Quintana (1904-1906), José Figueroa Alcorta (1906-1910), Victorino de la Plaza (1914-1916) e Hipólito Yrigoyen (1916-1922).El 1 de septiembre por la noche, un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña llamado Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández en momentos en que esta regresaba a su casa y era recibida por cientos de militantes que montan desde hace días una vigilia en el suntuoso barrio de la Recoleta, de esta capital.El arma, que contenía cinco balas en el cargador, no se disparó.Múltiples causasKaramaneff subrayó que el atentado se produjo en un momento particular de Argentina."Es una sociedad que viene golpeada por la pandemia del COVID-19, la crisis económica, que está en estado de alerta y movilizada en torno a la figura de Cristina por su situación judicial", indicó.En los últimos meses, se han organizado en Argentina marchas en apoyo y rechazo al Gobierno ante el aumento de precios.La inflación se disparó y llegó a 7,4% en julio, el registro más elevado desde abril de 2002.Por su parte, la inflación interanual trepó a 71% y el acumulado en lo que va del año alcanzó 46,2%.De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas del Banco Central de la República Argentina, la suba de precios podría superar el 90% este año.Por otro lado, el 22 de agosto, la Fiscalía argentina solicitó una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era mandataria (2007-2015).La acusación de la Fiscalía ha motivado movilizaciones en apoyo y en rechazo a la exmandataria.'Lawfare'Romano señaló que el intento de atentado se produjo en el medio de una campaña de lawfare (persecución judicial o guerra jurídica) en Argentina y el resto de América Latina.El lawfare o la "judicialización de la política" consiste en el uso indebido de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explica el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) en un artículo publicado en su página web."La derecha usa al lawfare para tener una fachada legal y de respeto a la democracia, pero cruza todas las barreras de lo legal y del Estado de derecho. La posibilidad de atentar contra la vida de una funcionaria de alto rango viene de este contexto en el que el aparato judicial y algunos medios de comunicación han criminalizado a determinados sectores de la política, vienen quitándoles la base de apoyo popular, a base de acusaciones falsas", indicó Romano.Sostuvo que Fernández es objeto de una persecución judicial desde el 2015."El lawfare es la búsqueda de la expulsión del enemigo político por la vía judicial o mediática; el colmo es que se llegó con este atentado al punto de la eliminación física del enemigo político. Esta es una expresión total de la antipolítica, que es de una violencia total, que indica la imposibilidad de negociación, diálogo, y no debería tomarse este evento de ninguna manera como algo pasajero", agregó.OportunidadPor otro lado, Karamaneff consideró que este suceso abre la oportunidad de un "aprendizaje" para bajar el clima de conflictividad social que vive Argentina."Es un desafío para toda la dirigencia política para bajar el nivel de conflictividad. Hay una posibilidad de reducir el conflicto, pero dependerá de la oposición. Buena parte de la dirigencia salió a condenar el hecho, salvo algunas excepciones. No es un momento para alimentar la polarización y la grieta. El clima político en Argentina está muy enrarecido y el rol que adoptará la oposición es clave", agregó.El expresidente y uno de los líderes de la oposición, Mauricio Macri (2015-2019), expresó su "repudio absoluto" al ataque sufrido por la vicepresidenta y pidió un "inmediato y profundo esclarecimiento" del hecho "por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad".Sin embargo, la presidenta del partido Propuesta Republicana (derecha), Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno está "jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes".El presidente de la Repulica, Alberto Fernández, convocó este viernes a una reunión con representantes sindicales, sociales, empresariales, entre otros, para construir un consenso en contra de la violencia tras el intento de homicidio sufrido por la vicepresidenta.

