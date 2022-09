https://sputniknews.lat/20220902/empresas-mexicanas-las-mas-vulnerables-a-ciberataques-en-america-latina-1130013041.html

Empresas mexicanas, las más vulnerables a ciberataques en América Latina

De 156.000 millones de ataques cibernéticos que se realizaron en América Latina durante el primer semestre del año, 80.000 millones se cometieron en México, lo... 02.09.2022, Sputnik Mundo

méxico

seguridad cibernética

hackers

сiеnсiа y tесnоlоgíа

📱 gadgets

seguridad

Lo anterior, formó parte del informe que presentó IDefender, empresa dedicada a la ciberseguridad, durante la conferencia virtual La ciberseguridad, clave en la nueva normalidad empresarial, organizada por el Consejo Empresarial Mexicano, y en la cual se destacó que ocho de cada 10 pequeñas y medianas empresas de México no cuenta con las herramientas necesarias para protegerse de ciberataques."Los ciberataques no discriminan el tamaño o rubro de las empresas. A pesar de las advertencias internacionales en México parece que muchas de empresas no se toman las medidas adecuadas, en especial entre las más pequeñas", destacó Keith Collins, director de Tecnología de IDefender, de acuerdo con el reporte de El Economista.Según un informe elaborado por Fortinet, 87% de los ciberataques cometidos en 19 países (entre ellos México) se cometieron contra pequeñas y medianas empresas, lo que se ha traducido en pérdidas de más de 1.000.000 de dólares.En este sentido, México es uno de los países con mayores víctimas de ciberataques, con 81% de las empresas con al menos cuatro ciberataques durante el 2021.Collins destacó que el 50% de las pequeñas y medianas empresas no tienen planes de defensa cibernética y el 20% no tienen planes de seguridad para el trabajo remoto, a pesar de que el 85% de los ciberataques se dan por errores humanos cuando el personal da datos de la empresa a hackers que se hacen pasar por algún colega (técnica conocida como phising), acorde con un informe de Verizon.Si la tendencia sigue, los especialistas estiman que para el 2025 las pérdidas por ciberataques alcanzarán los 10.500 millones de dólares."Las pymes tienen que estar convencidas del riesgo que existe, deben saber del riesgo al conectarse a internet, pero luego no lo ven o no lo entienden, o creen que es costoso", declaró Israel Quiroz, CEO de IQSEC, empresa de ciberseguridad en México.

méxico

