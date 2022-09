La India no apoyará el plan de imponer un precio tope al petróleo ruso

"A mi juicio, la India no se unirá a eso, a pesar de que eso rebaja el precio y responde a los desafíos económicos que afronta la India. No apoyará la decisión de establecer un tope, porque tal decisión radica en el régimen de sanciones impuesto contra Rusia, y es que la India no se ha unido a esas sanciones, que no fueron aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas. La India reconoce solo las sanciones que declara o aprueba la ONU", afirmó Unnikrishnan a Sputnik.