"Occidente lanzó una guerra económica a gran escala contra Rusia. Y perdió. Las represalias de Rusia amenazan ahora con paralizar Europa y solo los tontos se sorprenderían", afirmó.El autor del artículo recordó las palabras del periodista Gavin Ashenden, quien aseguró que no fue la trampa del presidente ruso, sino que fueron la OTAN y la Unión Europea las que cayeron en su propia trampa.Según Dreher, los europeos y los británicos en particular no entienden por qué deben estar arruinados y pasar frío en la oscuridad y sufrir la destrucción de su economía por el bien de Ucrania. Es probable que no estén de humor para escuchar las acusaciones de simpatía hacia Putin por parte de las autoridades cuando empiecen a resentirse con las acciones de los mandatarios de sus países, resume el artículo.Los precios de los recursos energéticos han subido drásticamente tras la imposición de las sanciones antirrusas tras el inicio de la operación especial militar rusa en Donbás el pasado 24 de febrero para frenar los bombardeos de Volodímir Zelenski contra los civiles de Donetsk y Lugansk. El presidente ruso, Vladímir Putin anunció que la política de contención y debilitamiento es una estrategia a largo plazo de Occidente, y que las sanciones han supuesto un duro golpe para toda la economía mundial.

