Los magnicidios e intentos de asesinatos políticos en Latinoamérica en las últimas décadas

MONTEVIDEO (Sputnik) — El intento de homicidio perpetrado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue el último caso de... 02.09.2022, Sputnik Mundo

El 1 de septiembre, un hombre, ahora detenido, apuntó un arma de fuego contra el rostro de la también exmandataria (2007-2015) cuando ella era recibida por simpatizantes a la llegada a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El arma, que contenía cinco balas en el cargador, no disparó a pesar de haber sido gatillada.El ataque, que conmociona a la sociedad argentina, trajo a la memoria otros casos similares ocurridos en la región latinoamericana.MéxicoEl último magnicidio que sacudió la vida política en este país fue el perpetrado contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en marzo de 1994, cuando estaba en plena campaña.El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años de edad, fue declarado culpable en 1995 y condenado a 45 años de prisión.Las investigaciones y especulaciones llegaron a mencionar como posible implicado al propio presidente del momento, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).HaitíEsta nación caribeña tiene una larga historia de magnicidios e intentos de asesinatos a figuras influyentes de la política, con al menos cuatro registrados desde su independencia en 1804.En julio de 2021, el presidente, Jovenel Moise, (2017-2021) fue baleado y asesinado en su residencia por un comando de exmilitares militares colombianos y la ayuda de exagentes de agencias estadounidenses de seguridad, según revelaron investigaciones.Unos meses después, el actual primer ministro, Ariel Henry, denunció que fue blanco de un atentado en Gonaives (noreste), luego de que tuvo que huir de una iglesia en medio de intensas detonaciones de armas automáticas.VenezuelaEl 4 agosto de 2018, mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirigía a la nación, un dron con explosivos estalló a una distancia de entre 100 y 200 metros del estrado donde se encontraba junto a comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y autoridades de los poderes del Estado, en un acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.Siete efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos en el atentado.El Gobierno aseguró que el "magnicidio en grado de frustración" fue planificado desde Colombia.La justicia venezolana condenó este 4 de agosto a 17 implicados en el ataque, entre estos el exdiputado opositor Juan Requesens.BrasilEl 6 de septiembre de 2018, el ahora presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue herido en el abdomen con un cuchillo cuando participaba en un acto de su campaña en las calles de Juiz de Fora (estado de Minas Gerais, sureste).El agresor, Adélio Bispo de Oliveira, fue detenido en el acto y alegó motivos político-religiosos, pero laudos médicos posteriores demostraron que padece un trastorno psíquico delirante.Por ello, la Justicia lo declaró inimputable y decretó que permanezca internado en una unidad psiquiátrica; Bolsonaro no recurrió la decisión pero de forma frecuente apunta que el caso no está cerrado, insinuando que falta averiguar quién estaba detrás del atentado.El líder ultraderechista se ha sometido a al menos cuatro cirugías desde que sufrió la puñalada.BoliviaEn Bolivia, el caso más reciente fue un plan para matar al presidente, Luis Arce, en octubre de 2020, que no llegó a concretarse y fue planificado por mercenarios colombianos, según dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recién en 2021.Según la autoridad boliviana, en el intento habrían estado involucrados los responsables de la muerte del mandatario haitiano Moise.EcuadorEl 24 de mayo de 1981 murió el presidente, Jaime Roldós Aguilera, (1979–1981) en un accidente aéreo junto a su esposa Martha Bucaram y el ministro de Defensa, Marco Subía Martínez.Era el primer presidente de Ecuador elegido democráticamente de orientación ideológica de izquierda.Según algunos investigadores, la muerte de Roldós podría ser en realidad un asesinato a instancias de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.Entre quienes consideran esta hipótesis, las causas habrían estado motivadas en su negativa a la licitación internacional para la exploración de petróleo y la firma de un protocolo humanitario entre Colombia, Perú y Ecuador, que era considerado por el presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) una tendencia hacia la implementación del sistema político soviético.ColombiaEl más reciente intento de magnicidio ocurrió el 25 de diciembre de 2021, cuando el entonces presidente, Iván Duque, (2018-2022) sobrevolaba en helicóptero el Norte de Santander (noreste), junto a dos de sus ministros, y seis impactos de bala dañaron la estructura de la aeronave.La violencia política en Colombia ha sido el detonante de varios magnicidios en el país; el caso más famoso es el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia en 1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo (centro), y en 1989 por el Partido Liberal Colombiano (centro-izquierda).Galán fue asesinado por paramilitares financiados por el cartel de Medellín el 8 de agosto de 1989 cuando daba un discurso en Soacha (centro), previo a las elecciones presidenciales de 1990.Otros candidatos presidenciales asesinados por grupos violentos y de narcotráfico fueron Jaime Pardo Leal (1987), miembro de la Unión Patriótica (partido de izquierda); Bernardo Jaramillo Ossa sucesor en la candidatura de Leal que recibió varios tiros en 1990 en Bogotá; Carlos Pizarro Leongómez, el último comandante de la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19) asesinado por un sicario en un vuelo.Además de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1995 cuando salía de dictar clase de la Universidad Sergio Arboleda.En 2018, cuando el ahora presidente, Gustavo Petro, visitaba Cúcuta (noreste) en medio de la campaña presidencial, fue atacado cuando viajaba en su camioneta blindada, aunque la Fiscalía desestimó el intento de asesinato.

