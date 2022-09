https://sputniknews.lat/20220902/que-hay-detras-de-los-tatuajes-neonazis-del-hombre-que-ataco-a-cristina-fernandez-1130009791.html

Qué hay detrás de los tatuajes neonazis del hombre que atacó a Cristina Fernández

El joven que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tenía tatuados el sol negro y la cruz gamada típicas del nazismo... 02.09.2022, Sputnik Mundo

El atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, centró la atención sobre el atacante, un ciudadano brasileño de 35 años y de nombre Fernando Andrés Sabag Montiel.Los medios argentinos se encargaron de recordar antecedentes violentos del joven y algunas fugaces apariciones televisivas que lo muestran como un crítico de la gestión del kirchnerismo y lo que la derecha llama despectivamente como 'planes sociales'.Sin embargo, otro detalle no pasó inadvertido del atacante: las fotos del ahora detenido permiten comprobar que lleva tatuajes con simbología nazi. En efecto, en sus manos están tatuados los símbolos conocidos como la cruz gamada y el sol negro.Consultado por Sputnik, el sociólogo argentino Jorge Elbaum explicó que el atacante "es portador de dos signos que hemos visto en los últimos meses, sobre todo en tatuajes de militares ucranianos".Elbaum recordó que el 'sol negro' —Schwarze Sonne en alemán— es un símbolo "instituido por Heinrich Himmler, jefe de las SS, durante la Segunda Guerra Mundial. En la mano derecha, en tanto, luce la cruz gamada, otro símbolo típico del nazismo y el neonazismo.El especialista argentino remarcó que ambos símbolos no solo son típicos de la ideología fundada por Aldolf Hitler sino que actualmente son utilizadas por sus "versiones ucranianas neonazis". En efecto, el sol negro que Montiel lleva tatuado puede verse en el escudo del Batallón Azov (prohibido en Rusia), sindicado por cometer crímenes de odio contra rusohablantes en el Donbás.Elbaum apuntó que "los mismos grupos que durante 2014 asesinaron a 15.000 rusohablantes en el Donbás son admiradores de toda esta tradición genocida que se ha llevado la vida de 28 millones de soviéticos en su momento".En ese sentido, señaló que "los ucronazis son admiradores de esta simbología y han perseguido y tratado de hacer una limpieza ética sobre esta comunidad lingüística también existente en Ucrania".El especialista señaló que no debe perderse de vista que estos grupos neonazis, y directamente nazis, "existen en América Latina" y que suelen estar "ligados a la tradición atlantista de la OTAN". "Por eso hemos conocido que muchos latinoamericanos se han ofrecido como voluntarios para pelear junto a los nazis ucranianos desde 2014 para acá", complementó.En ese marco, Elbaum consideró que "los símbolos tatuados en el cuerpo de Montiel no deben generarnos ningún asombro" sino que, por el contrario, "son parte de una lógica de odio que, en Argentina, tiene al kirchnerismo y a su jefa, Cristina Fernández de Kirchner, como destinataria del odio".

