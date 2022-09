https://sputniknews.lat/20220902/que-opinan-los-trabajadores-del-nuevo-texto-constitucional-en-chile-1130030602.html

¿Qué opinan los trabajadores del nuevo texto constitucional en Chile?

El proyecto de Carta Magna podría restaurar derechos laborales derogados en la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante la dictadura militar (1973-1990), Chile implementó una normativa denominada Plan Laboral, basado en dos decretos que tuvieron diversas consecuencias en la vida de los trabajadores.A nivel económico, afectó al salario al restringir la negociación a cada empresa. Pero también en la libertad sindical, el derecho a huelga y la despolitización de los sindicatos, que tenían prohibido discutir otros temas que no fueran directamente relacionados con el trabajo.Ese plan sentó las bases para el Código de Trabajo promulgado en 1987 que aún se mantiene vigente. La nueva Constitución restauraría esos derechos afectados.Para el entrevistado esto permitirá "avanzar en un mejor y más fuerte sindicalismo".Sin embargo, no todos los trabajadores organizados están tan seguros de que la nueva Carta Magna de mayor garantías. Es el caso de los agrupados en la Central General de Trabajadores encabezada por Manuel Ahumada.La CGT propuso a la Convención Constitucional incluir como derechos irrenunciables la indemnización sin tope, la locomoción y la colación pero "nada de eso fue tomado", señaló Ahumada.De todas maneras, el líder sindical considera que esta propuesta de Constitución "reconoce en el papel más derechos que la otra"."Cuántos se convertirán en ley dependerá de la fuerza social", concluyó el Ahumada.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

