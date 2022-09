https://sputniknews.lat/20220902/revelan-nuevas-imagenes-del-titanic-en-calidad-8k--video-1130017285.html

Revelan nuevas imágenes del Titanic en calidad 8K | Video

La organización OceanGate Expeditions reveló imágenes de alta calidad del Titanic que permite apreciar detalles no vistos antes y que permite estudiar a...

Las imágenes fueron capturadas gracias al sumergible Titan, como parte de la expedición que se realiza este año y que ya se proyecta para continuar en 2023.Las imágenes en 8K permitieron apreciar a detalle la proa del Titanic, el ancla de babor, uno de los cascos, la cadena del ancla (cada eslabón pesa cerca de 91 kilos), la bodega de carga uno y cabrestantes de bronce.También se aprecia la grúa que se utilizaba para mover el ancla de 15 toneladas y el grillete que originalmente estaba en el mástil principal, pero quedó derrumbado."Estamos viendo nuevos detalles en este video. Por ejemplo, nunca había visto el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd., en el ancla de babor. He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y he realizado varias inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle", declaró Rory Golden, buceador y especialista en el Titanic que participa en OceanGate.Con este nuevo material se buscarán conocer con mayor exactitud el tipo de especies que rondan el Titanic, y se podrán documentar elementos del naufragio, el campo de escombros y el proceso de descomposición del navío."Uno de los clips más sorprendentes muestra una de las calderas de un solo extremo que cayó al fondo del océano cuando el Titanic se partió en dos. En particular, fue una de las calderas de un solo extremo que se detectó por primera vez cuando se identificó el naufragio del Titanic en 1985", declaró Golden en un comunicado de prensa.En mayo de 2023 se planea una nueva expedición para registrar más material de alta calidad de este naufragio encontrado en 1985 a más de 3.800 metros bajo el mar.

